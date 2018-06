Jede Woche im Einsatz

ALFTER. Der Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Alfter unterstreicht die Bedeutung des Ehrenamts. Zurzeit besteht die Löschgruppe aus 36 Aktiven.

Von Theresa Böhme, 19.06.2018

Ihre Arbeit interessiert: Viele Besucher drängten sich am Sonntag beim Tag der offenen Tür der Löschgruppe Alfter rund um das Gerätehaus an der Steinergasse. 1902 gegründet, gehören ihr 36 aktive Mitglieder an. Hinzu kommt die Jugendfeuerwehr mit 18 Jugendlichen.

„Wir haben großes Glück, dass wir eine akzeptable Stärke zum Ausrücken haben”, sagte Löschgruppenführer Michael Bauer. „Im Jahr haben wir 55 bis 60 Einsätze – also einen pro Woche.” Auch am Vortag während der Aufbauarbeiten rückte die Wehr zu einem Brand in einer Gartenlaube aus. „Bei so einem Fall werden wir durch Funkmeldeempfänger alarmiert, verständigt von der Kreisleitstelle des Rhein-Sieg-Kreises. Nachdem der Gruppenführer den Einsatzort erkundet hat, setzt er die Einheit ein. Am Samstag verwendeten wir auch Atemschutzgeräte, damit die Kräfte die Gartenlaube sicher auslöschen konnten“, erklärte der Hauptbrandmeister.

Umso mehr belohnte die Feier am Sonntag die Ehrenamtlichen. „Schon um 11 Uhr war hier alles voll. Das Fest spricht besonders junge Familien an”, sagte Bauer. Das liege auch an dem großen Angebot für Kinder. Neben den ausgestellten Feuerwehrwagen, in die die Mädchen und Jungen hineinklettern durften, gab es auch eine Hüpfburg – ebenfalls in Form eines Feuerwehrfahrzeugs.

Das Gerätehaus hatte sich in eine Werkstatt verwandelt, in der man unter Anleitung kleine Holzkatapulte bauen konnte. So waren die jüngeren Besucher mit Akkuschraubern, Holzblöcken, Gummibändern und Kronkorken ganz bei der Sache. Der siebenjährige Frederik freute sich schon aufs Ausprobieren und wollte „endlich Mal etwas mit dem Katapult wegflitschen”. In dem Moment drückte ein anderer Junge das Spielzeug so hinunter, dass ein kleines Stück Papier in die Luft geschleudert wurde. Neben Waffeln am Stil und asiatischen Nudeln wartete auch Gegrilltes auf die Gäste.

Bei diversen Übungen zeigte die Feuerwehr ihre Fähigkeiten. Die Bergung eines Menschen aus einem Auto, eine Reanimation, durchgeführt von den Maltesern, und eine Einsatzübung der Jugendfeuerwehr bei einer Brandsimulation stellten die Höhepunkte des Tages dar. Mit dabei waren zudem die Löschgruppen Gielsdorf, Witterschlick und Impekoven-Oedekoven sowie der Bornheimer Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), der einen Taucherwagen und ein Boot zur Ansicht mitgebracht hatte.

Für Musik sorgte der hauseigene DJ Markus Wallraff. Und damit niemand das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko bei der WM in Russland verpassen musste, wurde es übertragen.