So lässt sich der Frühling aushalten: Beim Frühlingsmarkt in der Gartenbaumschule Fuhs genießen die Besucher das Angebot.

Alfter-Gielsdorf. Viel zu sehen gab es am Wochenende auf dem Gelände der Gartenbaumschule in Alfter-Gielsdorf. Neben zahlreichen Pflanzen gab es viele Tipps für den heimischen Garten sowie ganz besondere Kunstwerke.

Von Clara Hesse, 11.04.2017

Auf dem Gelände der Gartenbaumschule Fuhs hatten am Wochenende Aussteller aus ganz Deutschland für den Frühlingsmarkt ihre Stände aufgebaut. Sie präsentierten den Besuchern Produkte rund ums Thema Garten – und das bei dazu passendem, frühlingshaften Sonnenwetter.

Zu bewundern gab es unter anderem in langen Reihen stehende Setzlinge für Strauchpfingstrosen, Obstbäume und andere Gartenpflanzen – insgesamt mehrere Hundert Sorten, die zum Teil als besonders selten gelten oder sehr anspruchsvoll in der Pflege sind. „Wir bieten auf dem Pflanzenraritätenmarkt viele Liebhabersorten an, die in einem normalen Sortiment nicht zu finden sind“, erläuterte Veranstalter Michael Fuhs. Manche Spezialitätensucher kämen für eine seltene oder exotische Pflanze von weit her.

Die Aussteller boten zudem eine bunte Palette rund ums Blühende und Grünende an. Es gab Stände für Werkzeuge, Pflanzenveredelung, Gartenarchitektur, Metallbau und vieles mehr. Dazu gaben Fachleute in Vorträgen mit Titeln wie „Was macht einen Naturgarten aus? Grundsätze und Gestaltungsideen“ oder „Praktische Vorführungen zu Pflege und Schnittarbeiten an Bonsai“ wertvolle Tipps. Bis zu 6000 Besucher tummelten sich an beiden Tagen auf dem Firmengelände in Gielsdorf. Für die Kinder gab es eine Hüpfburg und Traktorrundfahrten.

Neben den Pflanzen- und Gartenbauspezialisten hatten auch Aussteller mit ungewöhnlicheren Ideen ihre Stände aufgeschlagen. Bei „Terra Imago“ hingen etwa Bilder, die aus den Schichten der Erde bestehen und ihre Farben und Formen wie einen Querschnitt zeigen. Sie werden durch ein spezielles Präparationsverfahren aus der Erde geborgen und erhalten.