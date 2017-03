Arbeiten im Jakob-Wahlen-Park

Alfter. Nach Windbruch sind diverse Bäume im Alfterer Jakob-Wahlen-Park umgestürzt oder in eine gefährliche Schräglage geraten.

Von Axel Vogel, 11.03.2017

Viel zu tun bekommen hat der Heimatverein Alfter seit Mittwoch im Jakob-Wahlen-Park, den der Verein auch pflegt. „Nach einem Windbruch sind eine Reihe von Buchen und Fichten von bis zu 45 Meter Höhe umgestürzt beziehungsweise in eine gefährliche Schräglage geraten“, erklärte der Vereinsvorsitzende Georg Melchior. Begünstigt wurde dieser wohl auch durch die oberhalb des Parks gelegene Anhöhe Wasserbroich, die den Boden stark mit Wasser gesättigt hatte.

Schauplatz war ein Waldstück nahe des Wendehammers, in den bereits ein Baum gestürzt war. Nachdem ein Anwohner Alarm geschlagen hatte, so Melchior, rückte zunächst die Feuerwehr an. Neben dem Bauhof wurde aber auch der Heimatverein informiert. Der professionelle Baumkletterer Peter Lenz übernahm dann die Fällung der betroffenen Bäume. Allerdings konnte dieser nicht wie erhofft arbeiten, und die Bäume von oben nach unten kappen. Melchior: „Das war zu gefährlich, weil die Stämme einiger Bäume gerissen waren.“

Daher bekam Lenz am Freitagmorgen Unterstützung von einem Schwerlastkran, der auch mit einer Arbeitsgondel ausgerüstet war. Vorsicht war nämlich auch deshalb geboten, weil einige stark geneigte Bäumen in der Nähe von Straßenlaternen standen und daher nicht einfach gefällt werden konnten. Stattdessen musste der Schwerlastkran eine zuvor gekappt Buche förmlich aus dem Wald „herausheben“.

Bis Freitagmittag waren drei Bäume gefällt, vier weitere sollen jetzt noch folgen. „Zudem wurden zwei Bäume in großer Höhe beschnitten.“ Melchior geht davon aus, dass die Aufräumarbeiten noch bis Anfang kommender Woche andauern.