Zwischen Bornheim und Alfter

Alfter. Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Sonntag einen brennenden Roller löschen. Dieser lag in einem Entwässerungskanal in Alfter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.03.2019

Eine Streifenwagenbesatzung der Bonner Polizei bemerkte in der Nacht zu Sonntag einen brennenden Roller in einem Entwässerungskanal. Die beiden Beamten waren kurz nach Mitternacht auf Streifenfahrt von Bornheim-Roisdorf auf der Brunnenstrasse in Richtung Alfter unterwegs, als sie kurz hinter der Gemeindegrenze auf dem Roisdorfer Weg in Alfter eine starke Rauchentwicklung wahrnahmen. Im Entwässerungskanal unterhalb der Straße lag ein brennender Roller, Personen konnten in der Nähe nicht angetroffen werden.

Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bornheim konnten den Roller schnell mit Wasser und Schaummitteln löschen. Die Polizei leitete eine Fahndung im direkten Umfeld des Tatorts ein, konnte jedoch keine verdächtige Person feststellen. Während des Einsatzes war der Roisdorfer Weg gesperrt. Durch das Feuer entstand kein Schaden an der Kanalbrücke, unter der der Roller lag. Diese wurde jedoch stark verrußt. Die Reste des Rollers wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert und von der Polizei sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.