Circa 40 Feuerwehrleute im Einsatz

Alfter-Oedekoven. In einem Mehrfamilienhaus in der Tulpenstraße 20 in Alfter-Oedekoven ist am späten Donnerstagnachmittag ein Brand ausgebrochen.

Von Anne Stephanie Wildermann, 02.11.2017

Der Notruf ging bei der Freiwilligen Feuerwehr Alfter gegen 16.43 Uhr ein. Laut Thorsten Ohm, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Alfter, sei der Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Tulpenstraße 20 in Alfter-Oedekoven ausgebrochen. „Wir haben mit der Brandbekämpfung begonnen und gleichzeitig belüften wir das Gebäude, um die Sicht zu verbessern und damit die giftigen Gase aus dem Keller entwichen können“, sagte er und ergänzte: „Verletzt wurde zum jetzigen Zeitpunkt niemand.“

Etwa 40 Einsatzkräfte waren vor Ort, darunter alle vier Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr Alfter und die Löscheinheit von Bonn-Duisdorf. Wie es zu dem Brand in dem Acht-Parteienhaus kam, ist bisher noch unklar, genauso wie die Höhe des Schadens.