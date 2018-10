Großbrand zu Übungszwecken

Alfter. Wie lassen sich rund 20 Menschen bei einem Großbrand aus einer Lagerhalle retten? Dieses Szenario hat am Samstagnachmittag die Freiwillige Feuerwehr Alfter bei ihrer großen Jahresübung in Witterschlick geübt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.10.2018

Ab 14 Uhr stand am Samstagnachmittag die große Jahresübung für die Freiwillige Feuerwehr Alfter an. Wie Michael Hesse, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Alfter, vor Ort mitteilte, wurde in diesem Jahr das Szenario eines Brandes der Größenordnung vier geprobt. Dabei ging es darum, 20 verletzte Personen aus einem Industriegebäude zu retten.

Die Übung fand in Witterschlick in den Servaiswerken statt. Auf dem Industriegelände befindet sich eine 160 Quadratmeter große Lagerhalle aus der die vermeintlich verletzten Personen gerettet werden mussten.

Jahresübung der Freiwilligen Feuerwehr Alfter Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Die beteiligten Löschgruppen sollten gegen 14 Uhr alarmiert werden. Insgesamt waren rund 150 Teilnehmer von vier Löschgruppen, dem Rettungsdienst und der Polizei beteiligt. Außerdem gab es mehrere Darsteller. Die Besonderheit der Übung bestand darin, dass es sich bei der Location um eine große Lagerhalle handelt und die Anzahl der Verletzten hoch ist.

Einmal im Jahr gibt es eine solche Übung mit allen Löschgruppen im größeren Stil. Diese wird von mehreren Personen beobachtet. Unter anderem auch von der Führungsspitze der Rheinbacher Feuerwehr.