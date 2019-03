Fahrlässiger Hauseigentümer

Alfter. Die Feuerwehrlöschgruppe Alfter rückte am Samstagnachmittag zu einem Privatgrundstück in Alfter aus, um einen Müllbrand auf einem Privatgrundstück zu löschen.

Von Dierk Himstedt, 30.03.2019

Die Polizei Bonn alarmierte am Samstagnachmittag gegen 13.20 Uhr die Feuerwehr in Alfter aufgrund eines Müllbrandes auf einem Privatgrundstück. Ein Hauseigentümer hatte auf seinem Grundstück "Am Bähnchen" in Alfter verbotenerweise Müll in seinen Tonnen verbrannt - darunter auch gefährliche Stoffe, wie der Sprecher der Alfterer Feuerwehr Michael Hesse dem GA mitteilte.

Die Einsatzkräfte konnte den Brand jedoch schnell löschen, so dass keine Gefahr für die umliegenden Anwohner entstehen konnte, so die Feuerwehr weiter. Alarmiert hatten die Polizei in Bonn Anwohner "Am Bähnchen", die die Rauchwolken auf dem Grundstück gesehen hatten. Die Polizei führt nun gegen den Eigentümer Ermittlungen durch.