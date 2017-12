Verursacher unklar

Alfter. Eine Anwohnerin alarmierte die Feuerwehr, nachdem sie eine Ölspur auf der K12n entdeckt hatte. Für das Reinigen der Straße plant die Feuerwehr mehrere Stunden ein.

Die Feuerwehr Alfter war am Donnerstagnachmittag wegen einer längeren Ölspur in Alfter-Ort, Impekoven und Oedekoven gerufen worden. "Wir gehen aktuell von einer fünf Kilometer langen Ölspur aus", so Michael Hesse, Sprecher der Feuerwehr in Alfter. Eine Anwohnerin hatte die Ölspur entdeckt und gemeldet. Sie befindet sich nach Feuerwehr-Angaben auf der K12n, der Alfterer Straße und der Bonn-Brühler Straße.

Die Feuerwehr vermutet aufgrund der Menge, dass ein Lastwagen das Öl verloren haben muss. Ein Verursacher konnte bislang jedoch nicht ausgemacht werden. "Wir gehen derzeit nicht von Sperrungen der Straße aus", so Hesse. Eine entsprechende Kehrmaschine sei jedoch unterwegs um die Spur zu reinigen. Es könne während der Reinigung der Straße zu Behinderungen kommen.

Entsprechende Absicherungsmaßnahmen wurden bereits seitens der Feuerwehr getätigt, um ein Einsickern in den Boden zu verhindern. Eine Fachfirma beseitigt außerdem das Öl auf der Fahrbahn. Der Feuerwehrsprecher rät, den genannten Bereich wenn möglich zu umfahren. Das Reinigen des Bereichs wird etwa bis 17.30 Uhr andauern.

Die aktuelle Verkehrslage