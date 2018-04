Trödeln auf der Schotterwiese

Alfter. Die Schotterwiese im Herzen Alfters wird im Mai zum Verkaufsareal. Die Initiatoren wollen so den Platz beleben und das Dorfleben fördern. Anbieter können sich noch melden.

Von Susanne Träupmann, 04.04.2018

Im Rahmen der geplanten Umgestaltung des Herrenwingerts in Alfter wollen engagierte Bürger um Sabine Schulze und die Grünen-Kommunalpolitikerin Sonia Teimann zeigen, wie das „Wohnzimmer des Ortes“ mit Aktionen belebt und soziales Dorfleben gefördert werden kann. Mit einem „Flohmarkt unter dem Maibaum“ am Samstag, 5. Mai, wollen die beiden Wahl-Alfterinnen auf der Schotterwiese Am Herrenwingert einen Impuls für weitere Aktivitäten setzen.Von 12 bis 17 Uhr können alle, die Kleidung, Bücher, CDs oder nicht mehr benötigte Haushaltswaren loswerden wollen, an einem der geplanten 30 Stände à drei Meter verkaufen. Die Standmiete pro Quadratmeter beträgt sieben Euro.

Seit Januar laufen die Vorbereitungen des Organisations-Duos auf Hochtouren. Über den privaten Mail-Verteiler wurden Adressaten angeschrieben, Fördervereine, Schulpflegschaften, Vereine informiert, die Veranstaltung auf Facebook geteilt. Ein Werbebanner unterhalb des Schlosses kündigt die Veranstaltung an, rund 1000 Flyer und 25 Plakate wurden bereits gedruckt und werden im Ort, den Ortsteilen sowie auch in Bornheim verteilt.

Fünf Anmeldungen liegen bereits vor. „Das Feedback ist da. Allen, denen wir davon erzählen, finden die Idee gut“, setzen Teimann und Schulze auf weitere Anmeldungen. 200 Euro an Miete und 40 Euro Sondernutzungsgebühr sowie eine zusätzliche Haftpflichtversicherung zahlten die engagierten Organisatorinnen zunächst aus eigener Tasche. Das Geld soll durch die Vermietung der Stände und durch den Verkauf gespendeter Kuchen wieder hereinkommen. Außerdem kann jeder während des Flohmarkts einen Teil der Rasenfläche neben der Schotterwiese für fünf Euro zum Verweilen nutzen.

Der Erlös des Flohmarktes fließt in Projekte des Vereins Rückenwind Alfter-Bornheim. Tische für die Stände und auch Decken müssen die Leute selber mitbringen.“ Beim Flohmarkt können die Teilnehmer ins Gespräch kommen und sich überlegen, welche weiteren Aktivitäten man an dem Platz stattfinden lassen kann“, so Teimann.

Anmeldungen für „Verkäufer“ sind bis Montag, 9. April, per E-Mail an herrenwingert-flohmarkt@gmx.de oder telefonisch bei Sonia Teimann unter 0176/22052060 oder ab 18 Uhr bei Sabine Schulze unter 02222/934522 möglich. Auch Meldungen für Kuchenspenden können dort abgegeben werden.