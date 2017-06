Frauen im Schützenverein

Alfter-Impekoven. Die St. Hubertus Schützenbruderschaft Nettekoven-Impekoven feiert ihre erste Schützenliesl. Trägerin des Titels ist die 27-jährige Josephin Uhlig.

Von Stefan Hermes, 14.06.2017

Es hat 90 Jahre und 44 Schüsse aus dem Luftgewehr gebraucht, bis die St. Hubertus Schützenbruderschaft Nettekoven-Impekoven ihre erste Schützenliesel krönen konnte. Auch wenn die Krone noch angefertigt werden muss, freute sich Josephin Uhlig (27) schon riesig über den ersten Titel, den sie ganz für sich alleine beanspruchen kann.

Im Team hat sie seit ihrem Vereinseintritt vor sechs Jahren schon mehrere Titel erkämpft, „aber jetzt die erste Schützenliesel zu sein, ist schon etwas ganz Besonderes“, sagt die aus dem sächsischen Chemnitz stammende Schützin, die 2011 aus beruflichen Gründen nach Impekoven kam und über den Schützenverein „Leute kennenlernen wollte“.

44 Schüsse zum Sieg

Beim Bürger- und Königschießen vor sechs Jahren – in diesem Jahr findet es am Donnerstag, 15. Juni statt – entschloss sie sich, dem Verein beizutreten. Auch wenn sie nun in diesem Jahr nicht mehr um die Königswürde schießen darf, wird sie nun als erste Schützenliesel in die Nettekoven-Impekovener Vereinsgeschichte eingehen. Peter Werker, der den schmucken Gipsvogel zum Liesel-Schießen angefertigt hatte, hatte vorab geschätzt, dass Frau etwa 50 Schüsse benötigen würde, bis der Vogel fällt. Uhlig schaffte es gegen sechs Kontrahentinnen am Samstagabend bereits mit dem 44. Schuss.

Am Sonntag ließ sich Uhlig bereits als neue Schützenliesel auf dem Schützenfest der Hubertus-Bruderschaft feiern, die ihre befreundeten Vereine aus Alfter, Brenig, Duisdorf, Hemmerich, Kardorf und Merten zum Schießen um Gastkönig und Ehrenpreise eingeladen hatte. Selbst bei Temperaturen, die um die 30-Grad-Marke spielten, schmeckten die schon legendären selbst gemachten Reibekuchen der Festgesellschaft, die mit meist deutschen Schlagern von DJ Heinz (Lauterbach) bestens unterhalten wurde.

Gäste und Ehrenpreise

Gastkönigin wurde Klara Clasen aus Brenig, die mit ihrem 210. Schuss aus dem Kleinkalibergewehr den Vogel von der Stange schoss. Die Ehrenpreise gingen an die Schüler Vanessa Klein (Merten) und Millane Langula (Hemmerich); die Jugendlichen Stefan Waschter (Brenig) und Walter Lukas (Brenig) sowie die Schützen Matthias Piede (Hemmerich) und Wilfried Nitsch (Brenig). Das Duellschießen, das erstmals ausgetragen wurde, entschied Marvin Stephan aus Brenig für sich.

Das Bürger- und Königschießen der St. Hubertus Schützenbruderschaft Nettekoven-Impekoven findet am Donnerstag (Fronleichnam), 15. Juni, ab 16.30 Uhr auf dem Schießplatz an der Hauptstraße Impekoven statt.