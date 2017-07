Mehrere Verletzte

Witterschlick. Nach dem schweren Unfall in Witterschlick von Montagabend dauern die Ermittlungen der Polizei noch an. Insgesamt fünf Personen wurden verletzt, eine 52-Jährige ist nach wie vor in stationärer Behandlung.

Die 52-jährige Frau, die am Montagabend bei der Kollision zweier Autos auf der B 56 in Witterschlick schwer verletzt wurde, ist laut Polizei nach wie vor in stationärer Behandlung. Es bestehe aber keine Lebensgefahr, sagte Polizeisprecher Frank Piontek am Dienstag. Wie berichtet, war gegen 17.30 Uhr ein 67-jähriger Mercedes-Fahrer auf die Gegenfahrbahn geraten, wo sein Wagen mit dem der Swisttalerin frontal zusammenstieß. Auch der Hennefer sowie seine 66-jährige Beifahrerin und zwei Kinder (sechs und acht Jahre), die mit im Auto saßen, wurden leicht verletzt.

Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls, in dessen Folge die Bundesstraße für die Aufräumarbeiten bis in den Abend hinein gesperrt war, dauern laut Piontek noch an. Die Polizei habe mehrere Helfer und Zeugen befragt sowie einen Sachverständigen hinzugezogen.

Die Feuerwehr musste bei dem Unfall am Montagabend zwei Erwachsene und zwei Kinder aus dem Mercedes befreit. Die vier Insassen des Wagens wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

In dem zweiten Fahrzeug wurde eine 52-Jährige eingeklemmt und schwer verletzt. Die Frau musste durch die Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Rund 60 Einsatzkräfte der Alfterer Feuerwehr waren im Einsatz.

Schwerer Unfall auf der B56 Foto: Axel Vogel

Zeugen berichteten von einer auffälligen Fahrweise des Mercedes. Das Auto sei mehrfach über den Mittelstreifen ausgeschlagen. In der Rechtskurve sei es dann zu dem schweren Zusammenprall gekommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 30.000 Euro. Nach der Unfallaufnahme wurden beide Fahrzeuge sichergestellt und abgeschleppt.

Rund um Witterschlick kam es am späten Montagnachmittag und -abend zu einem Verkehrschaos. Die Aufräumarbeiten liefen noch bis spät in die Abendstunden. Aufgrund der Verschmutzungen musste die Bundesstraße in beide Richtungen bis 22.15 Uhr komplett gesperrt werden.