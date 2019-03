Baum stürzt auf Hochspannungsleitung

Alfter. Sturm Eberhard zieht mit erheblicher Geschwindigkeit über die Region. Ein entwurzelter Baum sorgt in Alfter für Stromausfall.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.03.2019

Der Sturm, der derzeit über die Region fegt, hat am Sonnagmittag in Alfter-Oedekoven einen Baum an der Waldstraße entwurzelt. Der Baum stürzte gegen 13.30 Uhr auf eine Hochspannungsleitung.

Damit die Feuerwehr den Baum entfernen kann, muss der Strom für die Haushalte an der Waldstraße abgestellt werden.

Die Feuerwehr in Königswinter erwartet den Schwerpunkt des Sturms im Laufe des Nachmittags. Sturmböen ziehen über Bonn und die Region