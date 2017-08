Körperverletzung in Alfter

Alfter-Gielsdorf. Ein 23-jähriger Mann ist in der Nacht zu Sonntag in der Blechgasse so schwer attackiert worden, dass er noch im Krankenhaus liegt. Die Polizei hat einen von zwei Tatverdächtigen bereits festgenommen.

Drei junge Männer sind in der Nacht zu Sonntag bei einer Schlägerei an der Blechgasse in Gielsdorf verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde ein 23-Jähriger schwerer verletzt und liegt nach Auskunft von Sprecher Simon Rott noch im Krankenhaus. Seine beiden Begleiter (19 und 22 Jahre) erlitten leichtere Verletzungen. Die Polizei hat einen 19-Jährigen und einen 20-Jährigen als Tatverdächtige ermittelt. Der 19-Jährige wurde bereits festgenommen. Nach GA-Informationen hatten die Beteiligten, die aus verschiedenen Kommunen in Vorgebirge und Voreifel stammen, das Junggesellenfest im Ort besucht.

Die jungen Männer kannten sich nach jetzigem Stand der Ermittlungen nicht, sagte Rott. Laut Polizeibericht wurde den Beamten gegen 3.20 Uhr zunächst eine verletzte Person in der Blechgasse gemeldet. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, lag der 23-Jährige bewusstlos am Boden. Seine beiden Begleiter schilderten, dass sie von zwei Unbekannten gewaltsam attackiert worden seien. Der junge Mann wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Seine beiden Begleiter wurden ambulant behandelt.

Was genau passiert ist und was der Auslöser für die Schlägerei war, dazu hält sich die Polizei bedeckt. "Aus ermittlungstaktischen Gründen werden wir auf das Geschehen nicht näher eingehen, da es sich auch um Täterwissen handeln kann", erklärte Rott. Waffen seien aber nicht zum Einsatz gekommen. Die Auseinandersetzung habe sich auf offener Straße ereignet.

Im Zuge der Ermittlungen und der Vernehmung von Zeugen machte die Polizei einen 19-Jährigen und seinen 20-jährigen Begleiter als Tatverdächtige aus. Da der 19-Jährige polizeibekannt sei und gegen ihn aufgrund einer früher begangenen Körperverletzung bereits ein Untersuchungshaftbefehl vorlag, nahm ihn ein Fahndungsteam am Mittwoch fest. Der junge Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen ihn und seinen mutmaßlichen 20-jährigen Mittäter, der laut Rott noch nicht polizeibekannt war, setzen die Beamten ihre Ermittlungen in Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft fort.