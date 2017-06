Sommerferienprogramm

In der Kulisse der Freilichtbühne Alfter werben (von links) Bärbel Steinkemper, Udo Dorant und Monika Timme-Hafner für die Ferienkurse.

Alfter. Der Verein „Freilichtbühne Alfter“ bietet erneut ein buntes Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche an. Allerdings unter anderen Voraussetzungen als früher.

Über die Stelle, auf der das große Tipi stand, ist im wahrsten Sinne des Wortes schon Gras gewachsen. Wie berichtet, mussten die Mitglieder des Vereins „Freilichtbühne Alfter“ einige Bauten wegen fehlender Genehmigung abreißen – darunter das große Zelt, in dem die Theater- und Achtsamkeitskurse für Kinder und Jugendliche stattfanden.

„Es ist total schade, dass das Tipi nicht mehr da ist“, sagt Theaterpädagogin Monika Timme-Hafner. Sofort stellt sie aber klar: Das Ende des Zeltes bedeute nicht das Ende der beliebten Kurse. Diese fänden nun an der Hauptbühne des Freilichttheaters am Alfterer Buchholzweg sowie auf den Wiesen und im Wald darum herum statt. Für einen Sonnen- beziehungsweise Regenschutz werde gesorgt.

In den Sommerferien bieten Timme-Hafner und der Outdoor- und Spieleexperte Udo Dorant den Kursus „Nur Mut“ an. Auf dem Programm stehen ein kleines Theaterprojekt sowie viele Spiele, um die Geschicklichkeit und den Mut der Mädchen und Jungen zu stärken. „Die Kinder sollen ihre Grenzen kennenlernen und ein Körperbewusstsein erhalten“, erläutert Dorant. Ebenso wolle er den Teilnehmern heimische Bäume und Pflanzen näherbringen. Der Kursus findet von Montag bis Samstag, 17. bis 22. Juli, täglich von 9 bis 15 Uhr statt. Teilnehmen können 18 Kinder und Jugendliche von acht bis 13 Jahren.

Unterstützung für einkommensschwache Familien möglich

Ebenfalls in den Sommerferien, von Montag bis Samstag, 21. bis 26. August, lädt Timme-Hafner zusammen mit Theaterpädagogin Anika Brockmann zum Theaterprojekt „Traum-Reise“ ein. Täglich von 9 bis 15 Uhr können ebenso 18 Teilnehmer zwischen acht und 13 Jahren ein eigenes Stück erarbeiten, das am Ende der Woche aufgeführt wird. Es gehe nicht darum, stur Texte auswendig zu lernen, sondern darum, mit der Energie der Kinder umzugehen, erläutert Timme-Hafner. Das gilt auch für das Theaterprojekt in den Herbstferien unter dem Motto „Das Geheimnis des Zauberwaldes“. Auch dieser Kursus von Montag bis Samstag, 30. Oktober bis 4. November, ist für 18 Kinder und Jugendliche von acht bis 13 Jahren offen. Er findet täglich von 10 bis 16 Uhr statt, ausgerichtet von Monika Timme-Hafner mit Unterstützung von Udo Dorant.

In allen drei Kursen sind noch Plätze frei. „Das ist schon ein wenig erstaunlich“, meint Timme-Hafner. Sonst seien die Angebote um diese Zeit schon ausgebucht. Sie meint, dass die Menschen verunsichert seien, weil das Tipi nicht mehr da sei.

Die Ferienkurse kosten pro Kind 160 Euro. Doch auch Familien, die sich die Teilnahmegebühr nicht leisten können, müssen nicht verzichten. Für einkommensschwache Familien wird die Kursgebühr durch den Landschaftsverband Rheinland gefördert.

Weitere Informationen zu den Kursen gibt es auf www.freilichtbuehnealfter.de. Kontakt und Anmeldung: monikatimmehafner@online.de oder (02222) - 92 99 122.