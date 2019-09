Bauarbeiten in der Region

Die Kronenstraße in Alfter ist eine Baustelle.

Alfter. In Alfter wird an der Kronenstraße gearbeitet. Auch Bagger für die Versorgungsleitungen sind in Aktion. Bis 20. September dürfen nur Anlieger die Straße nutzen.

Eine wichtige Verbindung im Alfterer Ortskern ist derzeit gesperrt. Wegen Einbindearbeiten für Ver- und Entsorgungsleitungen im Bebauungsplan „Integratives Wohnen am Görresbach“ können bis zum 20. September nur Anlieger die Kronenstraße befahren.

Die Umleitungsstrecke folgt der Bahnhofstraße und der Straße Stühleshof. Die Gemeinde Alfter bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für diese Maßnahme.