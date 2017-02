Tontagebau in Volmershoven

Alfter-Volmershoven. Die Firma H. J. Braun will die Grube „Emma“ in Alfter-Volmershoven auf zwei Teilflächen ausdehnen. Die Gemeindeverwaltung hat jedoch einen Forderungskatalog aufgestellt.

Auf Alfter kommt wohl die nächste Tontagebauerweiterung zu. Nachdem die Firma Sibelco im vergangenen Jahr die Pläne zur Erweiterung des Abbaugebietes „Schenkenbusch“ vorgestellt hatte, steht nun der Tontagebau „Emma“ auf der Tagesordnung. Anfang März wird sich der Ausschuss für Gemeindeentwicklung damit beschäftigen.

Seit dem Jahr 2000 betreibt die 1911 gegründete Firma H. J. Braun Tonbergbau den Tagebau „Emma“ am nordwestlichen Rand von Volmershoven. Die Tongewinnung wurde Sibelco übertragen. Aktuell umfasst der Tagebau eine Fläche von 6,3 Hektar.

Wie aus der von der Gemeindeverwaltung vorgelegten Sitzungsunterlage hervorgeht, soll die Erweiterung aus zwei Teilflächen bestehen: etwa 1,9 Hektar nördlich des Abbaugebiets sowie 2,6 Hektar im Nordwesten. Somit rückt der Tagebau „Emma“ zum einen an den Sportplatz in Volmershoven heran, zum anderen an das Abbaugebiet „Schenkenbusch“ von Sibelco.

Tonabbau bis 2048

Zum Vergleich: Dessen geplante Erweiterung in Witterschlick soll 18 Hektar umfassen. Bis 2048 will H. J. Braun in Volmershoven Ton abbauen. Dazu teilt die Gemeindeverwaltung mit: „Der gewonnene Blauton kommt laut Unternehmerangaben in gleicher Qualität in NRW nicht mehr vor und auch deutschlandweit gibt es keine Lagerstätten mit identischen Eigenschaften.“ Und weiter: „Die Erweiterung des Tontagebaus Emma stellt die Versorgung mit Blauton für die nächsten Jahrzehnte für die Produktion des Unternehmens sicher und ist somit Existenzgrundlage.“

Zuständig für die Genehmigung ist die für Bergbaufragen verantwortliche Bezirksregierung Arnsberg. Ob und wann diese grünes Licht gibt, steht noch nicht fest. Zunächst ist unter anderem die Gemeinde Alfter aufgefordert, eine Stellungnahme zu den Plänen abzugeben.

Wie Bürgermeister Rolf Schumacher sagt, sei man damit grundsätzlich einverstanden. Allerdings will die Gemeinde in ihrer Stellungnahme auf bestimmte Aspekte besonderen Wert legen, die sie in einer Art Forderungskatalog formuliert hat.

Umfassender Forderungskatalog

Unter anderem dürfte der Naturschutz nicht zu kurz kommen. Ebenso soll es einen „hinreichend großen Abstand“ zur Wohnbebauung sowie zum Sportplatz geben – sowie Maßnahmen zum Schutz vor Lärm, Staub und Erschütterungen. Zudem soll sich das Unternehmen an Ausbau und Instandhaltung der Schmalen Allee beteiligen. Bei der Rekultivierung sollen sowohl Landwirtschaft als auch Naturschutz eine Rolle spielen. Auch der Forderungskatalog wird in der Ausschusssitzung behandelt.

Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung tagt am Dienstag, 7. März, 17 Uhr, im Oedekovener Rathaus. Der Tagesordnungspunkt zum Tontagebau „Emma“ ist öffentlich.