Barbarastraße in Volmershoven

Zu einem vermeintlichen Brand sind Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren aus Witterschlick, Impekoven, Lüftelberg und Flerzheim in der Nacht zu Mittwoch nach Volmershoven ausgerückt. Laut Alfters Feuerwehrsprecher Michael Hesse hatte der Bewohner eines Hauses an der Barbarastraße gegen 3.30 Uhr einen Defekt an seiner Heizung gemeldet. Die Leitstelle hätte daraufhin eine Alarmierung ausgegeben. Vor Ort sei aber schnell klar gewesen, dass kein Einsatz vorlag, so Hesse. Einige Kräfte hätten noch auf der Anfahrt kehrtgemacht.