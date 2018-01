Alfterer Waldstadion wird vergrößert

Zu klein geworden ist das Waldstadion am Strangheidgesweg. Es soll um einen E-Jugend-Platz erweitert werden.

Alfter. Der VfL Alfter hat schon seit Längerem Probleme mit den Trainingsplänen: Der Sportplatz am Strangheidgesweg ist für den wachsenden Fußballverein zu klein geworden. Jetzt geht es voran mit der Planung für einen zusätzlichen E-Jugend-Platz.

Von Anne Wildermann, 03.01.2018

Die Planung für die Erweiterung des Alfterer Waldstadions geht voran. Wie die Gemeinde Alfter bekannt gab, beginnt die Öffentlichkeitsbeteiligung an der entsprechenden Änderung des Flächennutzungsplanes. Wie mehrfach berichtet, reicht der vorhandene Sportplatz nicht mehr für den Spiel- und Trainingsbetrieb des VfL Alfter aus. Insgesamt trainieren dort an die 400 VfL-Sportler.

Mitte Januar werde es weitere Gespräche mit der Gemeinde geben, sagte VfL-Geschäftsführer Lothar Ante auf Anfrage des GA. Geplant sei, dass die Gemeinde zunächst die Nadelbäume auf der geplanten Erweiterungsfläche nördlich vom Stadion fällt und das Holz verkauft. Für die gefällten Fichten sollen Laubbäume als Ersatz auf einer angrenzenden Pferdewiese gepflanzt werden.

Zu der bestehenden Sportfläche soll ein 55 mal 35 Meter großer Platz für die E-Jugend (sieben Spieler zwischen neun und zehn Jahren) angelegt werden. Ursprünglich war eine D-Jugend-Fläche für neun Spieler im Alter von elf und zwölf Jahren mit den Maßen 70 mal 50 Meter geplant. Konkret: eine halbe Turnierspielfläche mit etwa 3400 Quadratmetern. Zudem wird die Erweiterung mit Kunstrasen ausgestattet und nicht, wie ursprünglich angedacht, Naturrasen angelegt.

In Spitzenzeiten muss der jetzige Platz geteilt werden

„Es ist sehr schwer geworden, Trainingspläne zu erstellen. Zwischen 17 und 19 Uhr ist bei uns so viel los, dass der bisherige Platz geviertelt werden muss. Mit der neuen Fläche können wir die Trainingseinheiten entzerren“, beschreibt Ante, der seit 46 Jahren beim VfL Jugendarbeit macht, warum die Stadionerweiterung so dringend vom Verein gebraucht wird. Das sieht die Verwaltung der Gemeinde Alfter offenbar genauso. In ihrer Bekanntmachung heißt es: „Durch die Schaffung eines zusätzlichen Trainingsfeldes für die Jugendmannschaften soll ein adäquates, spielbezogenes Training besser realisiert werden.“

Nach Schätzungen der Gemeinde werden sich die Kosten für die neue Spielfläche auf etwa 105 000 Euro belaufen. „Von der Faßbender-Stiftung erhalten wir eine finanzielle Unterstützung von 15 000 Euro, von der VR-Bank 5000 Euro und auf unserem eigenen Spendekonto liegen 3500 Euro“, so Ante. Hinzu kommen noch Eigenleistungen im Wert von 25 000 bis 30 000 Euro (Abfuhr und Transport der Nadelbäume), um die sich Jugendtrainer Dirk Neukirchen kümmern werde. Ziel ist laut Ante, dass die neue Sportplatzfläche im Juni/Juli 2019 fertig ist und genutzt werden kann. Gegenwind für das Projekt gibt es bislang nicht. „Weder von Seiten der Bürger, noch von der Verwaltung oder von den Ratsmitgliedern“, stellte Ante fest.

Bürger können Pläne im Rathaus einsehen

Der Planentwurf samt Umweltbericht und den dazugehörenden Unterlagen liegt seit dem Jahreswechsel und noch bis zum 19. Januar im Rathaus der Gemeinde Alfter, Am Rathaus 7, beim Fachbereich 3 öffentlich aus. Der Entwurf kann montags bis mittwochs jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr eingesehen werden.

Weitere Infos zum Bauprojekt und zu Spendenmöglichkeiten gibt es auf der Webseite des Vereins www.vfl-alfter-jugend.de