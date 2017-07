ALFTER. Fahrgeschäfte und Buden öffnen von Samstag bis Montag zur Alfterer Anna-Kirmes am Herrenwingert. Die Kirmes gibt es schon seit mehr als 100 Jahren.

Zu Wellenreitern können Besucher der Alfterer Anna-Kirmes dieses Jahr werden: Das Fahrgeschäft „Big Wave“ kutschiert seine Passagiere in einer Gondel durch die imaginären Wogen. Auch Autoscooter, Kinderkarussells, Imbissbuden und Schießstand öffnen an diesem Samstag ab 14 Uhr zum traditionellen Kirmestreiben bis Montag Am Herrenwingert.

Seit mehr als 100 Jahren gibt es die Kirmes, die stets am Wochenende rund um den Gedenktag der Heiligen Anna am 26. Juli lockt. Auch für viele Schausteller ist der Besuch in Alfter-Ort Tradition, sie kommen seit vielen Jahren regelmäßig her, wie der Betreiber des Autoscooters, Michael Lütge-Hedtmann. Von ihm hat „Big-Wave“-Schausteller Karl-Dieter Milz auch den Tipp bekommen, dass noch ein Platz frei ist.

„Ich war zuletzt vor 20 Jahren schon mal hier“, erzählt der 60-Jährige und meint: „So eine kleine Kirmes ist manchmal besser als die großen.“ Schon sein Opa habe einen Autoscooter gehabt, „und ich selbst habe als Kind mit elf Jahren mitgeholfen“. Seine Eltern hätten gleich zwei Autoscooter und einen Musikexpress betrieben. Inzwischen packt Milz' 14-jähriger Sohn ebenfalls mit an, erzählt der Schausteller, der aus Köln stammt und nun in Düren lebt. Natürlich ist er mit seinem Fahrgeschäft viel unterwegs: Von Alfter aus geht es für ihn weiter nach Opladen und dann nach Wesel. Der weit entfernteste Ort, wo er das „Big Wave“ bisher aufgebaut hat, war bei Schwäbisch Hall. Ab 1,40 Meter dürfen Kinder für drei Euro mit der Gondel fahren. Auf kleine Kirmesbesucher wartet außerdem der „Star Breaker“, in dessen Fliegern es hoch und runter geht.

Runden drehen ist auf einem klassischen Kinderkarussell angesagt. Außerdem gibt es Lufballonwerfen und Entenangeln. Wer schlemmen möchte, bekommt an den Buden Reibekuchen, Bratwurst, Schokofrüchte, Eis und Waffeln.