Raub in Alfter-Witterschlick

Alfter. Ein 43-jähriger Mann aus Bonn sitzt seit Montagabend in Untersuchungshaft. Er soll einen Kollegen in Alfter-Witterschlick an der gemeinsamen Arbeitsstelle mit einem Teppichmesser angegriffen und ausgeraubt haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.04.2019

Am vergangenen Samstag soll es in Alfter zu einem schweren Raubdelikt gekommen sein. Tatverdächtig ist ein 43-jähriger Bonner, der seit Montagabend wegen des Verdachts des schweren Raubes in Untersuchungshaft sitzt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren Beamte der Polizeiwache Duisdorf am Samstagnachmittag gegen 15.10 Uhr zu einem Firmengelände in Witterschlick gerufen worden. Ein 42-Jähriger hatte die Polizei gerufen, weil er von seinem Arbeitskollegen unvermittelt mit einem Teppichmesser attackiert und nach einem Gerangel eingesperrt worden sei. Der 43-jährige Kollege habe zudem sein Mobiltelefon und seine Geldbörse gestohlen und sei dann geflohen.

Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter ein und ließen dessen Wohnung in Bonn-Friesdorf durchsuchen. Doch erst am Montag konnte er gefunden werden: Eine Streife der Bonner City-Wache traf den Verdächtigen am Leinpfad in Bonn-Castell an und nahm ihn fest. Kripo-Ermittler hatten inzwischen einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des schweren Raubes gegen ihn erwirkt. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt und noch am Montagabend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Das 42-jährige Opfer hatte durch den Angriff mehrere Schnitt- und Stichverletzungen erlitten und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.