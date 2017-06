Straße gesperrt

Alfter. Die B56 in Alfter musste am Freitagnachmittag vorübergehend gesperrt werden. In Höhe Witterschlick droht ein Baum auf die Straße zu stürzen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.06.2017

Für rund eine Stunde muss die B56 in Alfter am Freitagnachmittag gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilte, droht an der Ecke Euskirchener Straße/Buschkaulerweg ein Baum auf die Straße zu stürzen. Die Feuerwehr ist vor Ort, um den Baum zu sichern.

Die B56 musste dafür ab 15.35 Uhr für rund eine Stunde zwischen der Raiffeisenstraße und der Schmalen Allee komplett gesperrt werden. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet zu umfahren.

Weitere Berichterstattung folgt.

