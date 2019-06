Edeka am Herrenwingert

Alfter. Großer Aufruhr am Mittwochabend mitten in Alfter: Ein Unbekannter hat aus einer Supermarktkasse Bargeld entwendet. Die Polizei sucht nach dem Mann und bittet um Hinweise.

Von Axel Vogel, 27.06.2019

Zu einem Einsatz im Alfterer Ortskern musste am Mittwochabend die Polizei ausrücken. Ziel war der Edeka Supermarkt am Herrenwingert. Ein bislang noch unbekannter Einzeltäter hatte gegen 19 Uhr in die Kasse des Supermarktes gegriffen, bestätigte am Donnerstagmorgen Polizeisprecher Frank Piontek die Informationen des GA.

Zuvor hatte der Mann offenbar vorgegeben, ein Getränk bezahlen zu wollen. Beim Bezahlvorgang griff der Unbekannte dann vor den Augen der völlig perplexen Kassiererin in die Kasse und erbeutete nach GA-Informationen einen niedrigen vierstelliger Bargeldbetrag.

Nachdem der Täter das Bargeld eingesteckt hätte, sei er geflüchtet, so Piontek weiter. Nach Zeugenangaben soll der Mann Anfang 30 sein und zur Tatzeit eine grau-weiße Kappe getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0228/150 entgegen.