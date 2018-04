Bundesweit einmalige Population

Alfter. Autofahrer auf der B56 im Bereich Impekoven und Witterschlick sollten zurzeit besonders aufmerksam sein. Wildtruthähne aus dem Kottenforst halten sich teils auf der Straße auf.

Von Axel Vogel, 12.04.2018

Vorsicht Autofahrer: Ein großer Wildvogel, der wenig Scheu zeigt, ist derzeit im Bereich Ahrweg/B 56 in Impekoven und Witterschlick unterwegs. Nach GA Informationen handelt es sich dabei um einen Wildtruthuhn, der zu einer bundesweit wohl einmaligen Population im Kottenforst gehört. Wie der Bonner Polizeisprecher Frank Piontekt auf Anfrage mitteilte, war der Vogel auf dem Ahrweg der Polizei bereits heute früh gemeldet worden.

Zu vermehrten Begegnungen mit dem Wildtruthähnen sei es bereits seit einigen Wochen gekommen. Auch die Alfterer Feuerwehr war von Passanten zu einigen Einsätzen in dem Bereich gerufen worden, wie deren Pressesprecher Michael Hesse bestätigte. Autofahrer sollten daher in dem Bereich B 56 zwischen Buschhoven und Alfter am Kottenforst und den Wiesenflächen langsam fahren und besonders auf die vergleichsweise großen Wildvögel achten.