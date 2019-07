Mann überschlägt sich in Alfter

Ein Pedelec-Fahrer tritt in die Pedale (Symbolbild).

Alfter. Am Mittwochabend ist der Fahrer eines Elektrofahrrads in Alfter-Gielsdorf verletzt worden. Der Mann fuhr an einem Auto vorbei, als sich plötzlich die Tür öffnete.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.07.2019

Bei einem Verkehrsunfall in Alfter-Gielsdorf wurde am Mittwochabend ein E-Bike-Fahrer verletzt. Der 77-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei um 21.05 Uhr auf der Alfterer Straße in Richtung Bonn-Duisdorf.

Als er an einem am rechten Fahrbahnrand stehenden Auto vorbeifuhr, öffnete dessen Fahrer die Fahrertür. Der Zweiradfahrer stieß gegen die Tür, überschlug sich und stürzte zu Boden.

Der 56-jährige Autofahrer informierte sofort den Rettungsdienst und die Polizei. Der Verletzte, der vor Ort ansprechbar war, wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.