Unfall in Alfter

Umherliegende Autoteile am Unfallort.

Ein Autofahrer hat am Samstagnachmittag in Alfter die Kontrolle über sein Auto verloren.

Alfter. Ein spektakulärer Alleinunfall hat sich am Samstag gegen 17.30 Uhr auf der Kronenstraße in Alfter ereignet.

Von Axel Vogel, 15.04.2017

Ein 21 Jahre alter Pole war laut des Einsatzleiters der Polizei in seinem VW Passat Kombi aus noch ungeklärter Ursache in der scharfen S-Kurve der Straße nach rechts abgekommen und gegen einen Hauseingang geprallt. Der Passat überschlug sich und kaum auf dem Dach zum Liegen.

Bei dem Aufprall war der Fahrer laut Feuerwehrsprecher Michael Hesse wohl aus dem Wagen geschleudert worden. Und zwar so unglücklich, dass er unter sein eigenes Auto geraten war, so Hesse weiter, der zum Zeitpunkt des Unfalls ganz in der Nähe gewesen war. Als die Feuerwehr eingetroffen war, hätten Ersthelfer den Mann allerdings bereits wieder befreit, wusste der Feuerwehrsprecher weiter zu berichten.

Auch das Auto habe da schon wieder auf den Rädern gestanden. Trotzdem bedurfte der 21-Jährige dringender Hilfe: „Der Mann hat am Bordstein gelegen und geschrien“, berichtete ein Feuerwehrmann: „So etwas habe ich noch nicht gehört!“ Wenig später waren dann auch ein Notarzt und ein Rettungswagen zur Stelle um den Verletzten zu versorgen und ins Krankenhaus zu bringen. Ob der Mann angeschnallt gewesen ist, war am Samstagnachmittag noch nicht klar.

Da die eingesetzten Beamten in der Atemluft des Mannes deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde auch eine Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Das Auto des 21-Jährigen wurde sichergestellt, um einen technischen Defekt auszuschließen.Wegen den Unfalls musste die Kronenstraße über zwei Stunden lang komplett gesperrt bleiben.