Zwei Personen verletzt

Alfter. In Alfter-Volmershoven hat sich am Sonntagnachmittag ein Auto überschlagen, beiden Insassen wurden verletzt. Die Hauptstraße musste kurzzeitig gesperrrt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.11.2017

Auf der Hauptstraße in Volmershoven hat sich am Sonntagnachmittag ein Auto überschlagen. Beide Insassen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei mitteilte, war eine 80-jährige Autofahrerin auf der Hauptstraße aus Witterschlick kommend in Richtung Rheinbach-Flerzheim unterwegs. In der Ortsmitte wollte sie an einem geparkten Auto vorbeifahren, touchierte den PKW aber. Das Auto der 80-Jährigen kippte daraufhin um und blieb auf der Seite liegen.

Die Feuerwehr wurde zur Unfallstelle gerufen, weil es zunächst hieß, die beiden Insassen seien eingeklemmt. Bei Eintreffen der Feuerwehr seien sie aber bereits befreit gewesen, so der Leiter der Feuerwehr Alfter, Thorsten Ohm, offenbar von Ersthelfern.

Die Hauptstraße musste für 30 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.