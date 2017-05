Mädchenfußball in Witterschlick

Alfter-Witterschlick. Fußball ist nur etwas für Jungen? Von wegen: Der Turnerbund Witterschlick richtete zum zweiten Mal einen „Tag des Mädchenfußballs“ aus.

Von Sonja Weber, 29.05.2017

Wie es der Zufall wollte, fiel der „Tag des Mädchenfußballs“, den der Turnerbund (TB) 1906 Witterschlick am Samstag ausrichtete, ausgerechnet auf den Tag mit der bisher höchsten Temperatur des Jahres. Entsprechend machten die geöffneten Freibäder dem Angebot auf dem Witterschlicker Kunstrasenplatz ordentlich Konkurrenz. Trotzdem nutzten 16 Mädchen die Gelegenheit, einmal in den Fußballsport hineinzuschnuppern.

„Das ist eine tolle Resonanz, sogar besser als bei der ersten Auflage der Aktion im Vorjahr“, freute sich Detlef Thiele, der den „Tag des Mädchenfußballs“ als Trainer der Damenmannschaft betreute. An verschiedenen Stationen konnten sich die Interessentinnen im Passen, Dribbeln, Schießen und Flanken üben, bevor die Beregnungsanlage des Kunstrasenplatzes am Nachmittag für eine willkommene kühle Dusche von oben sorgte.

Damenmannschaft ist Vizemeister in der Kreisliga

Am Ende des Tages hielten alle Teilnehmerinnen stolz das DFB-Fußballabzeichen samt Urkunden in den Händen. Sogar die mit sechs Jahren jüngste Teilnehmerin meisterte die Anforderungen mit ein wenig Unterstützung durch die Spielerinnen der Damenmannschaft. Diese haben sich übrigens mit zuletzt fünf Siegen in Folge die Vizemeisterschaft in der Kreisliga gesichert. „Wir möchten den heutigen Tag dazu nutzen, Mädchen und Frauen zu ermutigen, Fußball zu spielen, denn leider ist Deutschland in dieser Hinsicht noch Entwicklungsland“, meinte Thiele. „Der Fußballsport bietet vieles, das den Kindern und Jugendlichen auch in anderen Bereichen des Lebens zugutekommt: So sind zum Beispiel Teamgeist und Fairness nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz gefragt.“

Auch für die D-Jugend ist erstmals eine Mädchenmannschaft gemeldet

Besonders freute sich der Trainer, dass zur kommenden Saison erstmals eine Mädchenmannschaft in der D-Jugend für den TB Witterschlick an den Start gehen kann. Doch auch ältere und jüngere Mädchen sind im Verein herzlich willkommen. Diese können dann durchaus auch bei den Jungs mitspielen. „Auch das bringt den Mädchen viel und schult das Durchsetzungsvermögen“, so Thiele. Der „Tag des Mädchenfußballs“ soll in Witterschlick in den kommenden Jahren zu einer festen Einrichtung werden. „Wir wollen einen Prozess in Gang setzten und auf lange Sicht mehr Mädchen für den Sport begeistern.“ Darüber hinaus bietet der Verein lizenzierten Trainerinnen oder erfahrenden Spielerinnen, die sich zur Trainerin qualifizieren lassen möchten, die Chance, den Frauenfußball weiter auszubauen.