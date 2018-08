Interview zur Zukunft des Herrenwingert

Alfter. Der Platz am Herrenwingert war früher der Lebensmittelpunkt in Alfter-Ort, und er soll es wieder werden. Wie sich die ortsansässigen Unternehmer die Neugestaltung vorstellen, beschreibt Gabi Haag, die Vorsitzende des Gewerbevereins.

Von Susanne Träupmann, 17.08.2018

Seit rund fünf Jahren wird in Alfter die Neugestaltung des „örtlichen Wohnzimmers“, des Areals am Herrenwingert im Herzen des Ortes, diskutiert. Bisher ohne konkrete Ergebnisse. Architektur-Studenten der Alanus Hochschule haben Entwürfe für das Dorfzentrum entwickelt, in Bürgerforen konnten Einwohner ihre Wünsche vorbringen. Realisieren kann die Gemeinde die Verschönerung nur mit Landesmitteln. Der Grundförderantrag soll im November gestellt werden. Über die Bedeutung einer zügigen Umgestaltung des Platzes am Herrenwingert sprach mit der Vorsitzenden des Gewerbevereins, Gabi Haag.

Die Baumaßnahme am Herrenwingert soll – so die bisherige Planung – bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Halten Sie die Zeitplanung für realistisch?

Gaby Haag: Das Zeittableau ist eng gesteckt. Ich verstehe, dass die Gemeinde das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept braucht, um Landesfördermittel zu erhalten. Wenn das Konzept im nächsten Frühjahr genehmigt werden sollte, müssen noch ein Investor gesucht und der Bebauungsplan erstellt werden. Das kostet Zeit. Ich glaube, dass ein realistischer Baubeginn erst für 2020/21 angesetzt werden kann.

Wie stellt sich der Gewerbeverein den „idealen“ Herrenwingert vor?

Haag: Edeka ist für uns kleinere Geschäftsinhaber als Ankerbetrieb ungemein wichtig. Wir favorisieren als Gewerbeverein den Bau einer Mehrzweckhalle vor der Grundschule mit integriertem Edeka. Im heutigen Edekamarkt könnten nach einem Umbau mehrere Geschäfte untergebracht werden. Die 130 Parkplätze müssen ebenso bleiben wie die Festwiese im vorderen Bereich. Außerdem dürfen die Bushaltestellen der Linie 844 und des Hangbusses nicht verlegt werden. Und vor allem brauchen wir mehr Grün vor der Bäckerei Nelles.

Wie kann Alfter als Einkaufsort attraktiver gemacht werden?

Haag: Es sind mehr Geschäfte mit Laufkundschaft nötig. Den Bioladen an der Knipsgasse und die Postagentur im Ratzefummel gibt es wegen Geschäftsaufgaben nicht mehr. Wenn sich solche Branchen und dazu vielleicht noch ein Fahrradgeschäft und ein Drogeriemarkt am Herrenwingert ansiedelten, würden auch mehr Kunden kommen.

Leer stehende Läden sind auch in der Nachbarschaft Ihres Geschäfts „Gabis Fotowelt“. Warum finden sich keine Interessenten?

Haag: Der Einkaufsstandort Alfter ist für Banken nicht attraktiv, sie geben potenziellen Ladeninhabern keinen Kredit. Daher haben wir als Gewerbeverein mit der Kreissparkasse Köln gesprochen. Die hat uns die Unterstützung künftiger Ladenbetreiber zugesagt.

Welche zusätzlichen Maßnahmen würden Sie sich für eine verbesserte Standortqualität wünschen?

Haag: Im Atrium müsste mehr passieren. Das ist aber nicht möglich, da die Eigentümer der darüber liegenden Wohnungen nicht mitmachen. Das ist schade. Wenn man dort Kübel mit grünen Pflanzen und vielleicht auch Bänke aufstellen würde, könnte sich das Atrium zu einem regelrechten Treffpunkt entwickeln.

Werden sich die Vorstellungen des Gewerbevereins am neu gestalteten Herrenwingert widerspiegeln?

Haag: Bürgermeister Rolf Schumacher hat uns zugesichert, dass unsere Wünsche in die Planung einfließen werden.