70 Aussteller am Rathaus

Alfter-Oedekoven. Mehr als 70 Aussteller präsentierten bei der Alfterer Gewerbeschau am Sonntag sich und ihr Angebot. Dabei gab es zahlreiche Premieren.

Von Bettina Thränhardt, 10.07.2017

Das Wetter zeigte sich bei der Alfterer Gewerbeschau von seiner besten Seite. Blauer Himmel und Sonnenschein lockten am Sonntag viele Besucher auf das Gelände rund um das Rathaus. Unter dem Motto des Alfterer Gewerbevereins, „Stark vor Ort, ein Angebot ganz nah“, hatten mehr als 70 Aussteller ihre Stände aufgebaut. Die Vorsitzende des Gewerbevereins Alfter, Gabi Haag, begrüßte Besucher und Teilnehmer. Auch dankte sie den Sponsoren für die Unterstützung.

„Man ist sehr überrascht, wenn man sieht, was sich hier in der Gemeinde alles tut“, sagte Moderatorin Hildegard Krämer auf der oberen Bühne auf der Rathauswiese. Sodann kündigte sie mit den Mini-Mäusen vom Damenkomitee „Herzblättchen“ Volmershoven- Heidgen auch gleich die erste Tanzgruppe an. Die vier Bands Kläävbotze, Wimmi and Friends, Fasten Seatbelt und Ohne Filter sorgten im weiteren Verlauf des Tages mit Coversongs, Schlagern und Karnevalsmusik für die passende Unterhaltung.

Karnevalisten werben für ihre Veranstaltungen

Erstmals beteiligten sich auch die Karnevalsvereine an der Gewerbeschau. An ihrem gemeinsamen Stand luden sie zu einem Gewinnspiel ein. Die Preise: Sitzungskarten der Vereine und die Mitfahrt auf einem Karnevalswagen der Alfterer Großen Karnevalsgesellschaft am Karnevalsdienstag. „Wir wollen uns präsentieren und unsere Jugendarbeit vorstellen, um Nachwuchs anzuziehen“, sagte Gabi Luschinski von der Karnevalsgesellschaft „Alpenrose“ Witterschlick. Außerdem sei der Konkurrenzdruck bei Karnevalsveranstaltungen in der Region hoch – für die Vereine ein weiterer Grund, auf sich aufmerksam zu machen. Mit dem 950-jährigen Dorfjubiläum als Anlass war auch der Ortsausschuss Alfter vertreten.

Der Partnerschaftsverein Alfter-Châteauneuf präsentierte an seinem Stand vor dem Rathaus Bilder des letzten Besuchs in der französischen Partnerkommune. „Gerade in dieser Zeit mit politischen Gefahren wie dem Erfolg von Marine Le Pen finden wir es wichtig, den Begriff von Europa neu zu beleben“, sagte die Vorsitzende Marie-Dominique Würdig-Picard.

T-Shirts mit Alfterer Motiven

Etwas weiter warb die Initiative Inklusiver Arbeitsmarkt für ihre Arbeit. Sie vernetzt Arbeitssuchende mit Handicap und Arbeitgeber in Alfter und betreibt auf www.iia-alfter.de eine Arbeitsplatz- und Praktikumsbörse. Am Stand des Deutschen Roten Kreuzes ließen sich Freiwillige per Speichelprobe für eine Knochenmarkspende registrieren. T-Shirts, Taschen und Käppis mit einer Skyline von Alfter präsentierte Melanie Gennrich vom Volmershovener Unternehmen Printsalat. Schloss, Rathaus, die Impekovener Kirche, der Gielsdorfer Wasserturm, der Witterschlicker Bahnhof, der Fernsehturm und die Lore in Volmershoven sind darauf zu sehen.

Unweit davon verteilte das Alfterer Blumenhaus „La Fleur“ Rosen. Kinderschminken, Hüpfburg und ein Nostalgiekarussell, bereitgestellt vom Rewe-Center, zogen viele kleine Besucher an. Wer wollte, konnte sich beim Alfterer Tischlermeister Tobias Gregor in Holzarbeiten ausprobieren. „Man entdeckt immer etwas Neues“, meinte Bettina Weidner (37) aus Oedekoven: „Es ist interessant zu sehen, was es in Alfter alles gibt“. Marion Henseler (54) aus Alfter-Ort will die lokale Veranstaltung unterstützen: „Wenn in der Gemeinde was angeboten wird, sollte man hingehen“, findet sie. Kurt Beisner, der eine Pendlerwohnung in Witterschlick hat, mag das breite Angebot der Aussteller. „Man kann sich Informationsmaterial von ganz unterschiedlichen Anbietern zusammenstellen“, sagte der 52-Jährige.