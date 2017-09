Rhein-Sieg-Kreis. Zahlreiche Orte im Rhein-Sieg-Kreis öffnen zum Tag des Denkmals am Sonntag, 10. September, ihre Türen für Besucher. Bei Führungen gibt es denkmalgeschützte Bauten und ihre Geschichte zu entdecken.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.09.2017

Pünktlich zur 950-Jahr-Feier von Alfter-Ort und zum bundesweiten Tag des offenen Denkmals am kommenden Sonntag, 10. September, haben die Broichpaten eine Broschüre zur Bedeutung des Wassers in dem Vorgebirgsort veröffentlicht. Kein Wunder, schließlich sind die ehrenamtliche Pfleger des namengebenden Broichparks als Arbeitsgruppe „Wasser“ dem Haus der Alfterer Geschichte angeschlossen.

Überschrieben ist das Heft mit „Das Wasser von Alfter – Auf Entdeckungstour durch unseren Ort“. Fotos und Texte zeigen die örtlichen Weiher und erklären detailliert die frühere und heutige Wasserversorgung. Einzelne Aufnahmen sind auch am Sonntag in einer kleinen Ausstellung im Broichpark an der Bachstraße in der Verlängerung Richtung Olsdorf zu sehen.

Und nicht nur die. Immerhin ist die Gruppe um Sprecher Volker Helwich zum vierten Mal beim Tag des offenen Denkmals dabei. Unter dem Motto „Die Macht des Wassers in prächtiger Landschaft“ bekommen Besucher von 11 bis 17 Uhr Einblicke in das um 1910 erbaute Pumpenhäuschen. Eine Wanderung führt um 14.30 Uhr zum Wasserspeicher am Kuckstein.

Zur Erläuterung: Um detaillierte Informationen zu bekommen, klicken Sie doppelt auf die Kurzbeschreibung des Denkmals unter der Karte.

Quelle: Deutsche Stiftung Denkmalschutz

In den vergangenen Jahren haben die Broichpaten liebevoll die Außenfassade des Pumpenhäuschens saniert, während die Restaurierung des Innenraumes noch nicht abgeschlossen ist. „Das wird eine der nächsten Aufgaben sein“, sagt Volker Helwich. Erhalten sind beispielsweise der originale Elektromotor, Rohre und alte Aggregate. Eine Pumpe drückte seinerzeit das Wasser aus dem Görresbach über eine Rohrverbindung zu einem Wasserspeicher in der Nähe des Gemeindefriedhofs.

Offene Denkmäler im Rhein-Sieg-Kreis Ortschaft Stein Unter dem Motto „Wegekreuze beachten und achten“ organisiert die Stadt Hennef anlässlich des bundesweiten Tags des offenen Denkmals eine Führung durch die Hennefer Ortschaft Stein. Gästeführerin Brigitte Helfen, spezialisiert auf historische Führungen in und rund um Stadt Blankenberg, sucht und beschreibt Wegekreuze in katholischen Landstrichen. Außerdem möchte sie an einigen historischen Stellen die Teilnehmer auf Dinge aufmerksam machen, an denen man oft achtlos vorbei geht. Die Führung beginnt am Sonntag, 10. September, um 14.15 Uhr und dauert circa zweieinhalb Stunden. Treffpunkt ist der Bahnsteig 1 am Haltepunkt Stadt Blankenberg der Deutschen Bahn. Die Teilnahme ist kostenlos. Informationen und Anmeldung unter 0 22 42/91 18 33.

Haus der Alfterer Geschichte, Hertersplatz 19 1938 errichtet, mit Treppenhausturm. Vormals Jugendheim und Übergangswohnheim, seit Frühjahr 2009 Nutzung durch den Förderverein. Einrichtung einer Dauerausstellung mit Erlebniszeitinseln von der Steinzeit bis zur jüngsten Vergangenheit. Geöffnet: 10-18 Uhr (sonst Di. und Do. 18-20 Uhr). Aktionen: Ausstellung „Macht und Pracht – Schloss Alfter und seine Herren“, 950-jähriges Jubiläum des Ortes Alfter.

Pumpenhäuschen, Bachstraße, Alfter Verlängerung Richtung Olsdorf: Das Häuschen wurde um 1910 erbaut. Dazu gehört ein Wasserspeicher in der Nähe des Gemeindefriedhofs. Die Anlagen wurden bis in die 1960er Jahre für die Wasserversorgung des Orts genutzt. Bis 2012 war das Häuschen versiegelt. Die alte Inneneinrichtung ist zum Teil original vorhanden. Geöffnet: 11-17 Uhr (sonst zu Pflegearbeiten und auf Anfrage). Aktionen: kleine Fotoausstellung „Die Macht des Wassers in prächtiger Landschaft“; 14.30Uhr, Wanderung zum Wasserspeicher; Angebot von Getränken und Kuchen.

Bahnhof Witterschlick, Servaisstraße 34: Denkmalgeschützter Bahnhof von 1903. Seit 2011 wird das alte Stellwerk als Museum mit simultaner Modellbahn genutzt. In der alten Güterhalle ist ein Trauzimmer der Gemeinde eingerichtet. Alter Fahrkartenschalter und Wartehalle, typischer Bahnhofstil in gutem Zustand. Geöffnet: 13-18 Uhr (sonst an Museumstagen). Aktionen: Führungen nach Bedarf; zwischen dem Bahnhof und dem Güterschuppen Sechtem verkehrt ein Bus des historischen Vereins der Stadtwerke Bonn (HvSWB) aus den 80er Jahren, den die Besucher kostenlos nutzen können.

Kirche Sankt Jakobus, Kirchgasse in Gielsdorf Ehemaliger Burgturm und romanische Burgkapelle aus dem 11. Jahrhundert, Wandmalereien in der Apsis von 1492. Neugotische Kirche nach Plan von Vinzenz Statz. Die Glasfenster stammen von Gerhard und Karl Jörres; Klais-Orgel von 1900. Bei der letzten Renovierung 2013 wurde der rote Außenanstrich durch überwiegend weißen ersetzt. Station am Jakobusweg. Geöffnet: 9-18 Uhr (sonst Do. 18.30 Uhr und So. 9.15 Uhr zu Gottesdiensten, Turm Sa.-So. geöffnet). Aktionen: Führungen um 10.30 Uhr und 16 Uhr sowie nach Bedarf.

Güterschuppen Sechtem, Keldenicher Straße 1b: 1848 erbaut, Güterverladung vom Fuhrwerk oder Eisenbahnwaggon in Schuppen, Nutzung als Vereinsheim und Lager des Eisenbahn-Amateur-Clubs Bonn/Sechtem. Geöffnet: 10-18 Uhr (sonst Fr. 17-21 Uhr). Aktionen: Führungen nach Bedarf; zwischen dem Güterschuppen und dem Bahnhof Witterschlick verkehrt ein Bus des historischen Vereins der Stadtwerke Bonn (HvSWB) aus den 80er Jahren, den die Besucher kostenlos nutzen können.

Hexenturm, Walburgisstraße 22 in Walberberg Der alte Bergfried ist wahrscheinlich der einzige erhaltene Rest einer ehemaligen Burg- beziehungsweise Hofanlage aus dem späten 12./frühen 13. Jahrhundert. Er ist beinahe noch im Erbauungszustand erhalten, wurde 1388 an das Kölner Domkapitel verkauft und ist seitdem nicht mehr bewohnt. Geöffnet: 14-18 Uhr (sonst nicht). Aktionen: stündliche Führungen.

Marienhof, Rheinstraße 218 in Hersel 1867 als Bauern- und Winzerhof erbaut. Heute wieder von der Eigentümerfamilie als Weinkellerei und Weinhandlung betrieben. Geöffnet: 13-17 Uhr (sonst Mo.-Fr. 8 -12.30 Uhr und 14-19 Uhr, Sa. 8-14 Uhr). Aktionen: Führungen nach Bedarf.

Ehemaliger Pfarrhof, Am Pastorsgarten 24 in Brühl-Badorf Vier Gebäudeflügel umschließen einen Innenhofbereich, der gleich hinter dem Eingangsraum liegt. Über eine Brücke gelangt man zum Eingangsportal mit vorgelagerter Treppe, darüber eine kleine Nische mit Heiligenfigur. Geöffnet: 11-15 Uhr (sonst nicht). Aktionen: Führungen nach Bedarf

Von dort wurde der Ort Alfter bis Anfang der 1960er mit Wasser versorgt. Mit der Einrichtung einer modernen Wasserversorgung wurde es überflüssig, Fenster und Tür wurden zugemauert. Der Bau geriet in Vergessenheit. Bis die Broichpaten im Jahr 2012 die Instandsetzung übernahmen.

Es wurde ein neues Dach gedeckt, die Tür erneuert, das Häuschen trockengelegt, eine Drainage verlegt sowie Zementputz aufgetragen und der schwarze Bimssteinsockel saniert. Restauriert wurden im vergangenen Jahr die Fenster im Innenraum.

Darüber hinaus übernahmen die Paten 2016 auch die Pflege und Instandsetzung des Wasserspeichers am Gemeindefriedhof, der im Lauf der Jahrzehnte mehr und mehr zugewachsen und vergessen worden war. Im März wurde er von Brombeerranken und Efeu befreit.

Helwich: „Der Tag des offenen Denkmals ist eine Gelegenheit, den Behälter, den viele gar nicht kennen, bekanntzumachen.“ Einmal vor Ort, lässt sich zudem bei Kaffee und Kuchen eine kleine Pause einlegen. Nette Gespräche mit den Gastgebern über die Renaturierung des Parks und die Sanierung der historischen Überreste sind garantiert, so Helwich.

Weitere Infos finden sich im Internet unter www.tag-des-offenen-denkmals.de (Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Bonn) und www.landesdenkmalpflege.de (Generaldirektion Kulturelles Erbe, Mainz, Denkmalfachbehörde).

Weitere Informationen zu allen geöffneten Denkmälern gibt es hier.