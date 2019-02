In das ehemalige Hauptschulgebäude in Oedekoven sollte der Teilstandort einziehen.

Alfter. Die Entscheidung ist gefallen: Alfter bekommt keinen Teilstandort der Gesamtschule Rheinbach. Grund dafür sind zu wenig Anmeldungen.

In der Gemeinde Alfter wird nun doch keine Dependance der Gesamtschule Rheinbach errichtet werden, wie die Gemeindeverwaltung am Mittwochmorgen mitteilt. Am Dienstag endete die Anmeldefrist für die neue Schule. Von den erforderlichen 75 Anmeldungen waren bei der Gesamtschule Rheinbach nur 54 Anmeldungen eingegegangen. Auf Antrag wurde diese Frist bereits um einige Tage verlängert.

„Man muss die Entscheidung der Eltern akzeptieren. Es ist immer schwer, ein neues Schulangebot aus der Taufe zu heben, auch wenn die Zahlen der potenziellen Schülerinnen und Schüler durchaus auf eine erfolgreiche Errichtung des Teilstandortes hingewiesen haben“, heißt es in einer entsprechenden Erklärung der Verwaltung. Die Schule sollte in das ehemalige Hauptschulgebäude in Oedekoven einziehen. Im Vorfeld des Anmeldungsverfahrens wurde bekannt, dass das Gebäude für mindestens 24 Millionen Euro hätte saniert und erweitert werden müssen. In der Planung für den Haushalt 2019/2020 waren die Kosten für den Umbau und die Erweiterung bereits veranschlagt worden.

„Aufgabe von Rat und Verwaltung war es, alle Voraussetzungen zu schaffen, dass der Elternwille über die Errichtung unserer Gesamtschule entscheidet. Und nun gilt es für alle Beteiligten, den Elternwillen zu respektieren", sagte Alfters Bürgermeister Rolf Schumacher. Bislang gibt es in Alfter nur eine Gesamtschule in privater Trägerschaft, der Freien Christlichen Schulen.

Für Rheinbach bedeutet die Absage an den Teilstandort nun, dass erneut eine Mehrklasse bei der Bezirksregierung zu beantragen. „Diese Entwicklung erhöht die Dringlichkeit einer zeitnahen, nachhaltigen Lösung für das Angebot der weiterführenden Schulen im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis“, sagte Stefan Raetz, Bürgermeister der Stadt Rheinbach.