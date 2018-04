Alfter. In Alfter wird eine Kinderfeuerwehr gegründet. Bei einem Info-Abend am 2. Mai können sich Eltern von sechs- bis zehnjährigen Mädchen und Jungen über das Projekt informieren. Vorbild ist die Löschgruppe Walberberg.

Von Susanne Träupmann, 24.04.2018

Wie man Brände löscht, mit den einzelnen Schläuchen umgeht und wie welches Feuerwehrfahrzeug ausgerüstet ist – all das können Alfterer Mädchen und Jungen zwischen sechs und zehn Jahren ab Mai in der neu gegründeten Kinderfeuerwehr erfahren. Alfter ist nach Walberberg die zweite Löschgruppe im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis, die nun auch Grundschüler in die Freiwillige Feuerwehr aufnimmt. Bisher lag das Eintrittsalter bei zehn Jahren.

„Einen diesbezüglichen Wunsch haben Eltern aus dem Ort immer wieder an uns herangetragen. Daher nehmen wir auch an, dass der Bedarf für eine Kinderfeuerwehr vorhanden ist. Gerade Kinder in dem Alter begeistern sich für die Feuerwehr und diese Begeisterung wollen wir ausbauen“, sagte der Leiter der Alfterer Feuerwehr, Gemeindebrandinspektor Thorsten Ohm, bei der Vorstellung des Projekts im Gerätehaus. Mit der Einrichtung einer Kinderfeuerwehr geht Alfter neue Wege in der Nachwuchsförderung, denn „diese soll langfristig dabei helfen, unseren Nachwuchs bis hin zur Einsatzabteilung zu sichern“, unterstrich Pressesprecher Michael Hesse.

Die Aufnahme von Kindern unter zehn Jahren in die Freiwillige Feuerwehr ermöglicht das in NRW 2015 verabschiedete Gesetz zur Neuregelung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes. „Zwischen sechs und zehn Jahren entscheiden sich die Kinder meistens für ein Hobby. Da war es uns wichtig, ihnen ebenfalls ein Angebot zu machen“, sagte Ohm. 36 Aktive gehören zur Löschgruppe Alfter, 19 Mitglieder zählt die Jugendfeuerwehr, fünf die Ehrenabteilung und zwei die Unterstützungsabteilung.

Einheitliche Warnwesten

Zur Letzteren gehört Aileen Kefferpütz. Sie ist zwar kein Mitglied der Feuerwehr, wird sich aber als stellvertretende Kinderfeuerwehrwartin gemeinsam mit dem neuen Kinderfeuerwehrwart Dominique Segschneider und Michael Hesse federführend um die Mädchen und Jungen kümmern. „Eine Beziehung zur Feuerwehr hatte ich. Denn ich habe Familienangehörige, die aktiv sind. Außerdem hat es mich gereizt, mit Kindern zu arbeiten“, erklärte die Erzieherin, die seit 2017 im Fröbel-Kindergarten in Oedekoven arbeitet.

Ein halbes Jahr dauerte die Vorbereitung für die neue Abteilung. Die Kinderfeuerwehr wird wie die anderen Abteilungen als selbstständiger Bereich geführt. Hesse: „Wir haben im Internet nachgelesen, wie andere es mit den Kinderfeuerwehren machen.“

Vorgesehen ist, dass die Kinder jeden zweiten Mittwoch von 16.45 bis 18 Uhr nicht nur im Brandschutz und in der Bedienung der Geräte geschult werden, sondern dass auch noch genügend Zeit für Spiele und Ausflüge bleibt. „So können wir uns zum Beispiel den Besuch bei der Flughafen-Feuerwehr gut vorstellen. Es geht um den Spaß, den die Kinder haben sollen“, findet Ohm. Bis zu 16 Kinder sollen zunächst aufgenommen werden. Überall dort, wo die Jugendfeuerwehr antritt, wie beim St. Martinszug und beim Florianstag, wird künftig auch die Kinderfeuerwehr dabei sein.

Zunächst werden die kleinen Feuerwehrkameraden an ihren Warnwesten zu erkennen sein, später sollen sie einheitliche T-Shirts samt Baseballkappen erhalten. „Als uns das Projekt vorgestellt wurde, waren wir von der Verwaltung begeistert, da durch die Kinder an die Feuerwehr herangeführt werden“, sagte denn auch Bürgermeister Rolf Schumacher. Für interessierte Eltern und ihre Kinder bietet die Feuerwehr am Mittwoch, 2. Mai, 16.45 Uhr, einen Informationsabend an.

Anmeldungen mit Angabe von Name, Adresse und Geburtsdatum des Kindes nimmt ab sofort per E-Mail Michael Hesse unter m.hesse@feuerwehr-alfter.de entgegen.