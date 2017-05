Polizei sucht drei Männer und eine Frau

Alfter. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung fahndet die Polizei nach drei Männern und einer Frau. Sie sollen in der Mainacht gegen 1.10 Uhr in Alfter einen 43-jährigen Zeitungsboten attackiert und geschlagen haben.

Von Michael Wrobel, 01.05.2017

Der Mann wurde beim dem Übergriff so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte der 43-Jährige mit seinem 18-jährigen Sohn an der Haltestelle der Linie 18 gwartet, als sie von drei vorbeikommenden Männern und einer Frau beleidigt wurden. Es kam zu einer Auseinandersetzung in deren Verlauf einer der bisher Unbekannten den 43-Jährigen angriff und zu Boden warf. Im weiteren Verlauf soll auch die Frau dem Mann ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend liefen die Tatverdächtigen davon.

Der Zeitungsbote wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Die Suche nach den Verdächtigen dauert an. Der Haupttäter soll etwa 1,74 Meter groß und schlank sein. Zur Tatzeit trug er dunkle Jeans und eine helle Kappe. Der Mittäter war ebenfalls schlank und hat längere braune Haare.Er trug eine blaue Jacke und blaue Jeans. Die tatverdächtige Frau war etwa 1,65 Meter groß, schlank und hat lange, blonde Haare.

Im Zuge der ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass möglicherweise einer der vier Tatverdächtigen mit einem Taxi oder Mietwagen davongefahren ist. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen bei Taxibetrieben ergaben allerdings noch keinen konkreten Tatverdacht. Deshalb bitten die Ermittler um Hinweise und fragen: Wer hat in der Nacht zum 1. Mai 2017, in der Zeit zwischen 1.10 Uhr und 1.30 Uhr, in Alfter, im Bereich Im Benden und der dortigen S-Bahn-Haltestelle Linie 18 und den angrenzenden Straßen verdächtige Personen gesehen? Welcher Mietwagen- oder Taxifahrer hat in der genannten Zeit in Alfter, Im Benden oder im Bereich der Haltestelle der Linie 18 eine oder mehrere Personen aufgenommen? Wer kann Angaben zu den Verdächtigen machen? Hinweise werden erbeten an die Polizei Bonn, Kriminalkommissariat 37 oder Kriminalwache unter der Rufnummer 0228/150.