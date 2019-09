Tödlicher Sturz in Impekoven

Alfter. Ein 83-jähriger Radfahrer hat sich am Samstag bei einem Unfall in Alfter-Impekoven schwere Kopfverletzungen zugezogen. Am Montagnachmittag ist er in einem Krankenhaus verstorben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.09.2019

Am Montagnachmittag ist ein 83-jähriger Mann aus Swisttal verstorben. Er war nach Angaben der Polizei am vergangenen Samstag in Alfter-Impekoven mit dem Fahrrad gestürzt.

Zur Unfallzeit gegen 15.45 Uhr am Samstagnachmittag war der Mann mit seinem Herrenrad auf der Schmale Allee aus Richtung B56 kommend in Richtung L113 unterwegs. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie er beim Überfahren einer Schwelle die Kontrolle über sein Rad verlor und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den 83-Jährigen in eine Klinik, wo er am Montagnachmittag seinen schweren Verletzungen erlag.

Die Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats an der Unglücksstelle bestätigten den von der Zeugin geschilderten Ablauf des tödlichen Unfalls.