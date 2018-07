Unfall in der Knipsgasse

ALFTER. Ein 82-jähriger Mann ist am Donnerstagvormittag in der Knipsgasse in Alfter mit seinem Auto in ein Bürogebäude gefahren. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Polizei will nun das Auto des Fahrers überprüfen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.07.2018

Ein älterer Mann ist am Donnerstagvormittag gegen 11.20 Uhr mit seinem Auto gegen die Wand eines Bürogebäudes in der Alfterer Knipsgasse gefahren. Die Mauer und das Fenster des Hauses, in dem sich eine Firma für Bürotechnik befindet, wurden beschädigt, verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei dem GA auf Anfrage sagte, berichtete der 82-jährige Fahrer den Beamten vor Ort, seine Bremse hätte nicht funktioniert. Darum wurde sein blauer Audi von der Polizei sichergestellt und wird nun untersucht. Den Sachschaden schätzte ein Sprecher auf rund 30.000 Euro.