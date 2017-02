Polizei sucht mit Foto

Alfter. Die Bonner Polizei sucht nach dem vermissten Jochen A. aus Alfter und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Seine Familie hat ihn seit Donnerstagabend nicht mehr gesehen.

17.02.2017

Der 76-Jährige wurde zuletzt am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Kottenforststraße gesehen. Jochen A. ist nach Angaben seiner Familie erkrankt und desorientiert.

Die Bonner Kriminalpolizei leitete intensive Suchmaßnahmen und Ermittlungen ein und sucht unter anderem auch mit einem Hubschrauber nach dem Vermissten.

Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,75 Meter groß, schlanke Statur, gebeugter Gang, kurze dunkelblonde graue Haare, trägt eine Brille, bekleidet vermutlich mit einem dunklen Anorak, einer dunklen Schlafanzughose und dunklen Schuhen.

Die Bonner Polizei fragt: Wer hat Jochen A. gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalwache der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228/150 oder an den Notruf 110. (ga)