Unfall in Alfter-Oedekoven

Ein 60-jähriger Motorradfahrer wurde in Alfter schwer verletzt.

Bonn. Ein 60-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagabend im Alfterer Ortsteil Oedekoven bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.08.2018

Der 60-Jährige befuhr gegen 20 Uhr die Alfterer Straße aus Richtung Medinghoven kommend. An der Kreuzung Alfterer Straße/Wegscheid beabsichtigte eine 36-jährige Pkw-Fahrerin zur gleichen Zeit, aus Dransdorf kommend, nach links in den Wegscheid abzubiegen. Dabei übersah sie den Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Der 60-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen übernommen.