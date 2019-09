Überholmanöver missglückt

In Berlin hat es einen Unfall mit mehreren Toten gegeben.

Alfter. Ein Transporter wollte in Alfter an einem Pkw vorbeiziehen, als dieser wiederum links abbog. Es kam zur Kollision. Die Beifahrerin wurde leicht verletzt, der Sachschaden gerade noch vierstellig.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.09.2019

Ein 31-jähriger Fahrer eines Transporters ist mit seinem Fahrzeug am Dienstagmorgen gegen 5.40 Uhr mit einem Pkw zusammengestoßen, als er diesen in der Straße "Im Benden" überholen wollte. Das teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Während des Überholmanövers sei der 50-jährige Fahrer des Pkw nach links abgebogen. Seine 46-jährige Beifahrerin sei bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden. Zudem sei ein Sachschaden von rund 8000 Euro entstanden. Die Ermittlungen des Unfallhergangs dauern noch an.