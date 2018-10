Vermisste Person

ALFTER-WITTERSCHLICK. Die vermisste Sarah Y. aus Witterschlick ist wieder aufgetaucht. Die Polizei hatte zuvor mit einem Foto nach ihr gesucht.

Die 35-jährige Sarah Y. aus Witterschlick wird nicht mehr vermisst. Das teilte die Bonner Polizei am Dienstag mit. Man habe am Dienstagnachmittag Kontakt zu der Frau aufnehmen können, so die Polizei weiter. Am Montag hatte sich die Behörde mit einer Suchmeldung und einem Foto der Frau an die Öffentlichkeit gewandt. Zuvor hatten Polizisten und Angehörige bereits seit Dienstag, 2. Oktober, nach der Witterschlickerin gesucht.