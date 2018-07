Ferienprojekt

Alfter-Oedekoven. Timo Klein überzeugt mit seinen Wahlversprechen auf dem Abenteuerspielplatz in Oedekoven. So soll es am bunten Abschlussabend einen Tanzwettbewerb, ein Quiz zwischen Betreuern und Kindern und obendrein ein Flachwitzduell geben.

Die Wahlversprechen hatten das Volk überzeugt. Mit 37 Stimmen wurde Timo Klein am Dienstag zum Bürgermeister des Abenteuerspielplatzes der Katholischen Landjugendbewegung Oedekoven (KLJB) gewählt. Der Zwölfjährige aus Dransdorf setzte sich knapp gegen Niklas Schmidt durch. Der 13-jährige Impekovener erhielt 36 Stimmen und wirkt fortan als Vizebürgermeister. Knapp 200 Kinder hatten ihre Stimme abgegeben. Rund zehn Kandidatinnen und Kandidaten waren um die Ämter ins Rennen gegangen.

„Ich habe drei Wahlversprechen gegeben“, erläuterte Timo. So soll es am bunten Abschlussabend am Donnerstag einen Tanzwettbewerb sowie ein Quiz zwischen Betreuern und Kindern geben – ebenso wie ein Flachwitzduell. Dabei werden sich zwei Personen mit Wasser im Mund gegenübersitzen. Sodann wird ein Witz erzählt – und wer lacht, spritzt dem anderen das Wasser ins Gesicht.

Apropos Wasser. Das darf bei der Hitze auf dem Abenteuerspielplatz auf der Wiese neben der Oedekovener Dreifachturnhalle nicht fehlen. Die Getränkeausgabe ist immer gut besucht. Damit aber nicht genug. „Wir machen regelmäßig Wasserschlachten, um die Kinder abzukühlen“, sagte Katharina Vianden, Pressesprecherin der KLJB. Trotz der hohen Temperaturen laufe es erstaunlich gut. Die von den Kindern selbst gebauten Holzhütten haben bereits beachtliche Höhen erreicht. „Die Kinder bauen in diesem Jahr extrem schnell“, so Vianden. Die Hütten sollen immer höher werden.

Wasserschlacht hilft gegen die Hitze

Alfters Bürgermeister Rolf Schumacher und Diakon Martin Sander gehörten zu den ersten, die Timo und Niklas zur Wahl gratulierten. Sodann halfen die beiden beim Kochen und der Ausgabe des Mittagessens: Nudeln mit Tomatensoße. Timo freut sich sehr über seine Wahl. Es mache ihm großen Spaß, sich für andere Menschen zu engagieren. So regierte er bereits in der Session 2014/15 als Kinderprinz Timo I. die Nachwuchskarnevalisten in Dransdorf. Vor zwei Jahren hatte er sich schon einmal um das Amt des Kinderbürgermeisters beworben, nun hatte es geklappt. In seiner Freizeit spielt Timo Fußball beim VfL Alfter.

Fußballbegeistert ist auch sein Stellvertreter. Niklas kickt bei Germania Impekoven. Der frisch gewählte Vizebürgermeister kommt aus einer wahren Abenteuerspielplatz-Familie. Drei Geschwister gehören zu den 60 Betreuern, die sich noch bis Freitag um die Kinder kümmern.

In der letzten Nacht – von Donnerstag auf Freitag – haben die Kinder die Möglichkeit, auf dem Abenteuerspielplatz zu übernachten. Bei den sommerlichen Bedingungen werden sich diesen Spaß wohl nur wenige entgehen lassen.