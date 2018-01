Versuchter Raub

Alfter. Ein 19-Jähriger ist am Samstagmorgen von drei bislang unbekannten Tätern in Alfter-Oedekoven attackiert worden. Die Täter wollten das Mobiltelefon des jungen Mannes rauben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.01.2018

Auf das Mobiltelefon eines 19-Jährigen hatten es drei bislang unbekannte Täter am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr in Alfter-Oedekoven abgesehen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, forderten die Unbekannten den jungen Mann zwischen dem Almaweg und dem Parkplatz des Rewe-Centers auf, ihnen sein Mobiltelefon auszuhändigen. Als der 19-Jährige nicht auf die Forderung einging, schlugen die Angreifer mit einem Schlagstock auf ihn ein.

Der 19-Jährige setzte sich laut Polizei zur Wehr, die drei Männer flüchteten daraufhin in Richtung Medinghoven. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen. Nach Angaben der Polizei konnte der 19-Jährige die Täter nur wie folgt beschreiben:

dunkel gekleidet

zwei Männer trugen Kapuzenpullover

ein Täter trug eine schwarze Wollmütze mit einem "Nike"-Schriftzug

Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei unter 0228/150 entgegen.