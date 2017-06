Musik aus Alfter

Alfter. Der eine kommt aus Alfter, der andere aus London: Das Duo "Volker Milch" arbeitet viel übers Internet zusammen. Jetzt stellt sich die Band mit Elektropop dem Urteil der Radiohörer.

Noch ist die Band „Volker Milch“ eher ein Geheimtipp. Nach Donnerstag könnte sich das allerdings ändern. Dann wird der Song „Dunkelheit (Ich lass Dich nicht los)“ der beiden Musiker aus Alfter und der britischen Hauptstadt London in der Radiosendung „WDR 2 Pop“ zu hören sein. Pro Woche werden in der Sendung drei Bands aus Nordrhein-Westfalen vorgestellt. Die Zuhörer können dann den Wochengewinner küren.

Volker Milch, das sind Hauke aus London und Christian aus Alfter. Seit mehr als 30 Jahren befreundet, haben sie 1987 in Hamburg gemeinsam erste musikalische Gehversuche unternommen. Zwischenzeitlich habe man sich ein wenig aus den Augen verloren, berichtet Komponist Christian. „Vor zwei Jahren haben wir dann wieder zusammengefunden, sagt er weiter.

Das erste Album stammt von Mai 2016

Der Bandname „Volker Milch“ spiele mit populären Begriffen und solle so einen Bezug zur Popmusik herstellen, erläutert Christian. Schließlich mache man modernen Elektropop mit Einflüssen aus den 80er und 90er Jahren. Im Mai 2016 haben Christian und Hauke mit „Endlich“ ihr erstes Album mit zehn Stücken produziert. In den Texten blickt das Duo auf das eigene Leben und die Gesellschaft als Ganzes. Der Titel des Albums ist zugleich der Titel des letzten Stücks darauf.

„Zunächst hatten wir überlegt, das Album 'Träume' zu nennen“, berichtet Christian. Aber es gebe schon vieles mit diesem Titel. Weitere Veröffentlichungen soll es im Sommer geben. Diese werden musikalisch anders als die bisherigen Stücke, erläutert Christian. Im Moment passe die Bezeichnung Elektropop aber ganz gut. Konzerte seien aktuell indes nicht geplant.

Doch wie kann eine Band funktionieren, deren Mitglieder in Alfter und London leben, also 500 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt? „Wir arbeiten relativ viel über das Internet und skypen regelmäßig“, erläutert Christian. Aufnahmen finden dann in Alfter bei Christian statt: „Ich habe mir ein kleines Kellerstudio eingerichtet.“

Das Stück „Dunkelheit (Ich lass Dich nicht los)“ von „Volker Milch“ läuft am Donnerstag, 22. Juni, in der Sendung „WDR 2 Pop“, die ab 20 Uhr zu hören ist. Zu empfangen ist die Sendung über UKW 100,4 sowie auf www.wdr2.de. Weitere Infos zur Band gibt es auf www.volkermilch.com.