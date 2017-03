Alanus Hochschule Alfter

„Das offizielle Verfahren zur Neuwahl für das Amt des Rektors wurde vom Senat der Alanus Hochschule eröffnet“, teilt Felix Cornelsen von der Pressestelle der Hochschule mit. Die Neubesetzung der Position des Rektors sei für 2018 geplant, dann werde es ein vollständiges Rektorat mit Prorektoren geben.

Bis zum Abschluss des Verfahrens hat der Senat Stefan Hasler als kommissarischen Rektor bestimmt. Er tritt sein Amt zum 1. April an. Hasler wurde 1965 in Zürich geboren und wuchs am Bodensee auf. Bereits mit 15 Jahren begann er als Jungstudent an der Musikhochschule in Basel und studierte in Meisterklassen in Rom und Budapest.

Nach dem Diplom folgten Auftritte als Solopianist und als Kammermusiker sowie ein Dirigierstudium am Royal College of Music in London. Im Alter von 24 Jahren entschied sich Hasler für ein Studium der Eurythmie in Den Haag und Hamburg. Danach arbeitete er als Bühneneurythmist, Lehrer an einer Waldorfschule und Eurythmie-Dozent. Seit 2015 ist Hasler Leiter der Sektion für Redende und Musizierende Künste am Goetheanum in der Schweiz.

Hasler kennt die Alanus Hochschule seit vielen Jahren. „Von 2003 bis 2015 war er Professor für Eurythmie an der Hochschule und leitete das Fachgebiet Eurythmie. Von 2013 bis 2015 war er außerdem Prorektor der Hochschule“, teilt Cornelsen weiter mit.