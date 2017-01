Jugendchor Oedekoven

17.01.2017 ALFTER. Schon 15 Minuten bevor Chorleiter René Breuer die 19 Mitglieder seines Jugendchors ermahnte, wortlos durch die Hintertüre ihre Plätze auf der Bühne des katholischen Pfarrzentrums einzunehmen, waren in dem Saal keine freien Plätze mehr zu bekommen.

Es dürften diesmal mehr als 200 Zuschauer gewesen sein, die sich für das Konzert des Chores, der auf seinem Plakat unter dem Titel „I Need a Hero“ Rockballaden ankündigte, auf den Weg zum Oedekovener Jungfernpfad gemacht hatten.

„Wir haben für heute Abend im Chor die Fiebergrenze auf 39,4 Grad angehoben“, begrüßte Breuer das Publikum, um zu erklären, dass sechs Chormitglieder wegen eines grippalen Infekts nicht auftreten konnten, wogegen andere trotz erhöhter Temperatur nun auf der Bühne stünden.

Breuer begrüßte Bürgermeister Rolf Schumacher, Pfarrer Georg Theisen und den „Hauptsponsor“ seines Chors, das Ehepaar Strömer von der Firma „Lims at work“. Er führte gut gelaunt und informativ durch den Abend, gab Erläuterungen zu den Songs und den vortragenden Sängerinnen, die allesamt eine Qualität bewiesen, die den Casting-Shows der diversen Fernsehsender zur Ehre gereicht hätte. „Ich kann einfach gar nicht aufhören zu singen“, beschrieb kurz vor ihrem Auftritt Carolin Mandel (23) ihre Begeisterung für den Jugendchor, dem sie treu geblieben ist, obwohl sie inzwischen von Alfter nach Bornheim gezogen ist. Auch Diana Reinéri (16) spricht von ihrem Spaß an dem Chor, „weil ein super Chorleiter und eine super Band da sind“. Eine Aussage, die von vielen Chormitgliedern zu hören ist.

Die Freude am Singen und das offensichtlich so harmonische Zusammenspiel von Chor, Band und Chorleiter scheint eines der Erfolgsrezepte des Oedekovener Jugendchors zu sein, der auch an diesem Abend sein Publikum voll und ganz überzeugte. (Stefan Hermes)