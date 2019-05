Radtour durchs Vorgebirge

Alfter. Hunderte Radler fahren durch die Gemeinde an insgesamt 13 Stationen vorbei und genießen dabei Landschaft und Kulinarisches aus der Region.

Von Susanne Träupmann, 03.05.2019

50 Jahre Rhein-Sieg-Kreis und zehn Jahre „Alfter bewegt“: Im Zeichen dieses Doppeljubiläums stand am Mittwoch der Start der Alfterer Frühlingsaktion vor der Bücherei am Hertersplatz. Dort heizte die Prinzengarde Alfter 1926 den Teilnehmern der Familien-Fahrradtour musikalisch ein.

Viele Radler waren indes gekommen, um die Einlösung einer im Vorfeld angekündigten Wette zwischen Landrat Sebastian Schuster und Bürgermeister Rolf Schumacher mitzuerleben. Landrat Schuster glaubte nämlich nicht, dass der Alfterer Bürgermeister 50 Radler zu einem Geburtstagsständchen mit dem „Alfterer Lied“ motivieren könne. Schumacher konnte sich allerdings auf „seine Alfterer“ verlassen. „Ich habe durchgezählt. Es müssten 163 sein“, freute sich der Verwaltungschef, der nach der gewonnenen Wette mit der Sammelbüchse um Spenden für die Lebensmittelausgabe der Evangelischen und Katholischen Kirchen in Alfter und Bornheim warb.

Mit einer kleinen Verspätung startete dann die zwölf Kilometer lange Tour. Hunderte Radler machten sich auf, um bei dem Rundkurs 13 Stationen anzufahren, kulturelle Highlights zu erkunden und sich kulinarisch verwöhnen zu lassen. Die Route hatte Uwe Hundertmark vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) mit Ursula Schüller von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Touristik der Gemeinde Alfter entwickelt.

Mittelalter-Ausstellung und individuelle Knöpfe gestalten

Auf den Weg quer durch die Gemeinde machte sich auch der Gielsdorfer Thomas Deckers mit seinen Söhnen Mats (8) und Luk (5) sowie einer befreundeten Familie. „Das ist eine gute Gelegenheit, um an der frischen Luft zu sein“, so der Familienvater. Eine erste Station legten viele Teilnehmer am Haus der Geschichte ein. Dort konnten sie sich die Mittelalter-Ausstellung ansehen, Brotsuppe oder selbst gebackenes Brot und Honigkuchen mit Apfelkompott genießen. „Passend zur Ausstellung ist das Essen natürlich auch mittelalterlich“, erläuterte Hertha Bauer, die gemeinsam mit Ehemann Michael und Tochter Clara das Essen anbot. Neugierig standen Lukas (5) und Fabian (8) vor dem Stand. „Meine Enkel wollten auf jeden Fall einmal probieren“, meinte Hildegard Rheindorf aus Oedekoven. Sie war zum ersten Mal bei „Alfter bewegt“ dabei, um den Kindern die Landschaft näherzubringen.

Dichtes Gedränge gab es im Geschäft von Schneidermeisterin Dorothea Krumpen an der Lukasgasse, wo die Besucher individuelle Knöpfe herstellen konnten. Etwas außer Atem waren Josefa und Kurt Jäger aus Botzdorf, nachdem sie den Berg zur Genuss-Schule hochgefahren waren. „Wir wollten auch mal etwas anderes sehen. Zum ersten Mal haben wir die tolle Pfarrkirche Sankt Jakobus in Gielsdorf besucht.“ Weitere Stationen waren unter anderem der Hofladen Mandt mit Gelis Kaffee Ecke, Möbel Kurth, der „Schmuckerraum“ von Petra Eberz, die Alanus Hochschule, der Lebensraum Streuobstwiese, der Internationale Garten des Asylkompasses, der Naturhof Wolfsberg sowie Fahrrad Strack in Witterschlick.