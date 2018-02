Pflegefall im Vorgebirge

Vorgebirge. Durch Schüsse ihres eigenen Vaters wurde die heutige 29-jährige Andrea mit sieben Jahren zu einem Pflegefall. Ihre Mutter pflegt sie quasi rund um die Ihr. Jetzt ist sie aber am Ende ihrer Kräfte und sucht nach einen Heimplatz.

Rita Müller (Name von der Redaktion geändert) hat einen Vollzeitjob: einen, der sie körperlich und seelisch belastet. Wer sich mit der 63-Jährigen, die in einer Ortschaft im Vorgebirge wohnt, unterhält, erlebt eine Frau mit einem starken Charakter und einem unbändigen Willen, die aber am Ende ihrer Kräfte ist. Seit 1996 kümmert sich Müller um ihre Tochter Andrea (Name geändert). Andrea ist 29 Jahre alt. Im Alter von sieben Jahren wurde sie zu einem Pflegefall. Sie kann nicht laufen, nicht sprechen und wird künstlich ernährt. „Sie bekommt aber alles mit“, sagt Müller. Andrea könne ihre Gefühle ausdrücken und mit ihrem rechten Fuß Zeichen zur Kommunikation machen.

Müller weist auf an den Wänden ihres Hauses hängende Bilder. Dann holt sie ein Album hervor. Die Bilder zeigen ein fröhliches Mädchen, das in die Kamera lächelt. Auf Handyvideos, die die 63-Jährige dann zeigt, ist Andrea kaum wiederzuerkennen – bis auf das Lachen. Die junge Frau strahlt eine große Fröhlichkeit aus.

Zum Pflegefall durch den eigenen Vater

Andrea Müller wurde durch ihren eigenen Vater zum Pflegefall. Damals lebten die Müllers bereits getrennt: die Mutter mit ihren Kindern im Rhein-Sieg-Kreis, der Vater in Süddeutschland. Eines Tages, so berichtet Rita Müller, habe ihr Ex-Mann seine Tochter zu einem Ausflug abgeholt. Als sie zum verabredeten Zeitpunkt nicht zurückgekommen seien, habe sie sich zunächst keine Sorgen gemacht.

Bis irgendwann die Polizei vor der Tür stand. Die Beamten teilten Müller mit, dass ihr Ex-Mann sich erschossen habe – zuvor hatte er die Pistole auf seine eigene Tochter gerichtet. Die Tat ereignete sich in Süddeutschland. Zwei Tage später wurde darüber in der örtlichen Zeitung berichtet.

Tochter überlebte nur knapp

Andrea Müller überlebte die Schüsse in Kopf und Brust knapp. „Sie schwebt“, hätten die Ärzte ihr damals gesagt, berichtet Rita Müller. Seitdem kümmert sie sich um ihre Tochter. Seit 2006 leben die beiden im Vorgebirge. Wochentags besucht die 29-Jährige eine Behinderteneinrichtung, morgens und abends kommt der Pflegedienst.

Wenn dieser gegen 6.30 Uhr kommt, habe sie ihre Tochter bereits gewaschen und die Windeln gewechselt, erläutert Müller. Ihre Nächte endeten zwischen 4 und 5 Uhr – je nachdem, wann Andrea aufwache, berichtet sie weiter. Wenn die Tochter dann vom Fahrdienst abgeholt worden sei, lege sie sich wieder hin, um Kraft zu tanken.

Ansprechpartner Landschaftsverband Für Menschen, die in einer ähnlichen Situation wie Rita Müller sind, gibt es verschiedene Hilfsmöglichkeiten in der Region. Der Rhein-Sieg-Kreis unterhält allerdings keine eigenen Heime für Menschen mit einer Behinderung. Grundsätzlich sei der Landschaftsverband Rheinland (LVR) als Kostenträger zuständig, erläutert Ralf Kirchner vom Kreissozialamt. Im Kreis gibt es aber Beratungsangebote. Kirchner verweist auf die KoKoBe, die Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit sogenannter geistiger oder körperlicher Behinderung.

Dem Verbund angeschlossen sind das Diakonische Werk Bonn und Region, der Verein „Der Karren“, die Caritas Rhein-Sieg, die Hohenhonnef-Gesellschaft und die Lebenshilfe Bonn. „Die Mitarbeiter kommen auch nach Hause, weil es wichtig ist, das Lebensumfeld zu kennen“, so Kirchner. Das Beratungsangebot ist für die Menschen kostenlos, da es vom LVR finanziert wird.

Für Menschen mit einer seelischen Krankheit oder Behinderung stehen laut Kirchner die sozialpsychiatrischen Zentren mit Ansprechpartnern zur Verfügung. Die Zentren gibt es nach Angaben des Kreises in Eitorf, Siegburg, Troisdorf und Meckenheim. „Der LVR ist im Rahmen der Eingliederungshilfe für Hilfen zur Wohnunterstützung im ambulanten, teilstationären und vollstationären Bereich zuständig“, erläutert LVR-Pressereferentin Kathleen Bayer.

Das LVR-Dezernat Soziales biete Unterstützung und Beratung im Rahmen eines individuellen Hilfeplanverfahrens an. Auch Bayer verweist auf KoKoBe und SPZ. „KoKoBe und SPZ leisten individuelle Beratung zum selbstständigen Leben sowie den Themen Wohnen, Hilfeplanung, Freizeitangebote und Arbeiten“, so Bayer. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.rav.lvr.de.

Suche nach Pflegeplatz

Bis Andrea am Nachmittag zurückkommt, müssen Einkäufe und alle anderen Erledigungen erfolgen. Sobald die Tochter zurück ist, muss Müller voll für sie da sein. Um 19.30 Uhr kommt der Pflegedienst erneut, um Andrea aus dem Rollstuhl ins Bett zu legen. Kurze Zeit später geht auch die Mutter schlafen. „Damit ich morgens fit bin“, sagt sie. Für Rita Müller ist jeder Tag kräftezehrend. „Ich bin völlig ausgepowert“, sagt sie.

Seit 22 Jahren ist Rita Müller quasi nur für ihre Tochter da. Die beiden leben ihren Angaben nach von ihrer Witwenrente und dem, was Andrea vom zuständigen Versorgungsamt aus Süddeutschland erhält.

Mittlerweile kämpfe sie mit gesundheitlichen Problemen wie Rheuma und einem Venenleiden, berichtet Rita Müller. Daher ist sie nun schweren Herzens auf der Suche nach einem Pflegeplatz für ihre Tochter. Sie sei eine Kämpfernatur, sagt sie. „Aber langsam wächst mir das über den Kopf.“