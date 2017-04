Schleuserkriminalität in Düren

Düren. Am Samstagabend des vergangenen Wochenendes hörte eine Passantin merkwürdige Geräusche aus einem geparkten Lkw. Sie informierte die Polizei und rettete dadurch möglicherweise sechs Menschenleben.

Von Nadine Vogelsberg, 11.04.2017

Die Klopfgeräusche machten eine Fußgängerin in Düren am Samstagabend auf einen in der Lagerstraße geparkten Lkw aufmerksam. Sie informierte daraufhin die Polizei, die den verschlossenen Wagen öffnete und darin sechs Männer fand. Wie die Polizei mitteilt, stammen sie aus Pakistan und Afghanistan und waren völlig entkräftet und dehydriert, als sie gefunden wurden. Die sechs Männer waren aus ihren jeweiligen Heimatländern geflüchtet und seit Anfang April in dem Lkw unterwegs. Sie wurden noch vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Dort berichteten die 17 bis 32 Jahre alten Männer von ihrer Flucht. Auch stellten sie einen Asylantrag für Deutschland. Mittlerweile leben sie in einer Notaufnahmeeinrichtung außerhalb des Kreis Düren.

Bei dem Fahrer des Lkw handelt es sich um einen 61-Jährigen, der aus der Türkei stammt. Er gab an, nichts von den sechs Menschen in seinem Fahrzeug gewusst zu haben. Der gegen ihn erlassene Haftbefehl wurde mittlerweile ausgesetzt. Die Polizei ermittelt derweil zum Tatgeschehen und den Hintermännern.