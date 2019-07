Brand auf Sicherstellungsgelände

Rheinbach. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind in Rheinbach mehrere Autos auf einem Sicherstellungsgelände ausgebrannt. Die Ursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.07.2019

In Rheinbach sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Autos ausgebrannt. Gegen 2.30 Uhr am Mittwochmorgen ist die Feuerwehr wegen eines Fahrzeugbrands zu einem Sicherstellungsgelände der Autohilfe in Rheinbach an der Straße Heerstraßenbenden gerufen worden. Die Einsatzkräfte fanden mehrere Autos in Vollbrand vor, weil der Brand schon auf weitere Autos übergegriffen hatte, so die Feuerwehr. Letztlich seien vier Autos komplett ausgebrannt, die Halle der Autohlife sei aber unbeschädigt geblieben.

Mit Strahlrohren löschten die 24 Einsatzkräfte den Brand, der mit Wasser und Schaum schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Unter den ausgebrannten Fahrzeugen sollen auch zwei Kleinbusse gewesen sein. Ein Transporter wurde durch die Flammen schwer beschädigt. Die Polizei hat vor Ort Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, wie es zum Brand kommen konnte.