Windböe brachte sie aus dem Gleichgewicht

Mechernich-Kommern. Fünf Artisten der Hochseiltruppe Geschwister Weisheit sind am Donnerstagnachmittag bei einer Aufführung auf dem Jahrmarkt im Freilichtmuseum Kommern vom Seil gefallen.

Von Andrea Giesbrecht, 05.04.2018

Ihre sorgfältigen Sicherungsmaßnahmen haben offenbar fünf Artisten der Hochseiltruppe Geschwister Weisheit bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag vor Schlimmerem bewahrt. Sie stürzten während einer Vorstellung auf dem Jahrmarkt Anno dazumal im Freilichtmuseum Kommern vom Seil und erlitten leichte Verletzungen. Nach Angaben des Museums hatte sie das Sicherheitsnetz aufgefangen; verletzt wurden sie von den herabfallenden Balancierstangen.

Eine Windböe hatte die Artisten aus Gotha aus dem Gleichgewicht gebracht. Fünf stürzten ab. Drei Künstler wurden vorsorglich zur Untersuchung ins Mechernicher Krankenhaus gebracht. Eine weitere Vorstellung am Nachmittag sei abgesagt worden, so das Museum, von diesem Freitag an bis zum Jahrmarktende am Sonntag wolle die Truppe aber wieder auftreten.