Kölnerin von Navi abgelenkt

Bornheim. Bei einem Unfall in Hersel an Heiligabend sind eine 30-Jährige und ihre zwei Töchter verletzt worden. Eine Frau aus Köln war von ihrem Navigationsgerät abgelenkt und vermutlich über ein rote Ampel gefahren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.12.2017

An Heiligabend gegen 21.15 Uhr ist eine 43-jährige Kölnerin, die Elbestraße aus Bonn kommend, von ihrem Navigationsgerät abgelenkt worden und dabei vermutlich über eine rote Ampel in die Kreuzung zur Moselstraße eingebogen. Dabei übersah sie eine 30-jährige aus Alfter, die von rechts kommend bei Grünlicht die Moselstraße in Richtung Alfter fahren wollte.



Im Kreuzungsbereich stießen der VW Golf der 43-Jährigen und der Ford Focus zusammen. Die 30-Jährige und ihre zwei 10- und 11-jährigen Töchter, die auf der Rückbank des Ford Focus saßen, wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge sind bei dem Zusammenprall erheblich beschädigt worden und mussten abgeschleppt werden.